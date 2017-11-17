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أوروبا

القضاء البلجيكي يؤجل قراره بشأن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق بيغديمونت

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/11/2017

أرجأ القضاء البلجيكي الجمعة، إصدار قراره بشأن تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرتها إسبانيا بحق رئيس كاتالونيا المقال كارلس بيغديمونت إلى الرابع من كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وكانت النيابة العامة البلجيكية قد طالبت خلال الجلسة التي عقدت في بروكسل اليوم، بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق بيغديمونت وأربعة من وزراء حكومته المقالة.

أعلن محامي الزعيم الانفصالي في كاتالونيا كارلس بيغديمونت إن قاضيا بلجيكيا لم يصدر حكما بشأن أمر الاعتقال الأوروبي الذي أصدرته إسبانيا بحق بيغديمونت وأربعة من وزرائه السابقين وذلك بعد جلسة عقدت في بروكسل اليوم الجمعة.

وطلبت النيابة العامة البلجيكية الجمعة من القضاء تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرتها إسبانيا بحق رئيس كاتالونيا الانفصالي المقال كارليس بيغديمونت وأربعة من وزرائه السابقين في الحكومة الإقليمية، حسب ما أعلن وكلاء الدفاع عنهم.

وصرح كريستوف مارشاند أحد المحامين أمام الصحافيين أن "المدعي العام طلب تنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية" أمام القاضي الذي من المتوقع أن يقرر في نهاية المطاف بشأن هذا الموضوع. وأشار إلى أن وكلاء الدفاع قد "يرافعون في الرابع من كانون الأول/ديسمبر"، واصفا الجلسة الأولى في بروكسل ب"الهادئة جدا".

وكان بيغديمونت قد سافر إلى بلجيكا بعدما عزلت مدريد حكومته بعد إعلانها استقلال الإقليم رغم أنه صرح بعد ذلك بأنه ربما يدرس حلا لا يشمل الانفصال.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أنه سيلتزم بقرار القضاء البلجيكي بشأن مذكرة توقيف بيغديمونت.

فرانس 24/ رويترز/ أ ف ب

نشرت في : 17/11/2017

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