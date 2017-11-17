مجلس الأمن يصوت ضد مشروع قرار روسي لتمديد التحقيق حول الأسلحة الكيميائية في سوريا

صوت مجلس الأمن الدولي الخميس، ضد مشروع قرار روسي يقضي بتمديد مهمة الخبراء الدوليين، الذين يحققون في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وينص المشروع الروسي على تعديل التفويض الممنوح للمحققين، وإعادة النظر في مهمة لجنة التحقيق وتشكيلتها. وهو ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.

تم الخميس التصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار روسي يمدد مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، إذ لم يفز المشروع سوى بأربعة أصوات في حين كان يتطلب إقراره أغلبية 9 أصوات من أصل أعضاء المجلس الـ15.

وصوّتت لصالح القرار أربع دول فقط فيما صوّتت ضده سبع دول بينما امتنعت عن التصويت الدول الأربع المتبقّية.

ويقوم نصّ المشروع الروسي على تعديل التفويض الممنوح للمحققين وهو ما ترفضه الدول الغربية وفي مقدّمها الولايات المتحدة.

يذكر أن مشروع القرار الروسي سقط بُعيد استخدام موسكو خلال الجلسة نفسها حق النقض (الفيتو) لعدم تمرير مشروع قرار أمريكي مضاد يمدد مهمة المحققين من دون تعديل تفويضهم.

وأفاد دبلوماسيون أن مهمة "آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية" تنتهي ليل الجمعة وليس ليل الخميس كما ذكروا سابقا.

ويتمحور الخلاف بين الولايات المتحدة وروسيا حول طبيعة التفويض الممنوح للمحققين، ففي حين تريد واشنطن تمديده من دون أي تعديل، تشترط موسكو إعادة النظر في مهمات لجنة التحقيق وتشكيلتها قبل تمديد فترة تفويضها.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/11/2017