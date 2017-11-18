الرياض تستدعي سفيرها في برلين احتجاجا على تصريحات حول الحريري

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السعودية السبت، أن الرياض قررت استدعاء سفيرها لدى برلين احتجاجا على تصريحات لوزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل لمح فيها إلى أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري كان محتجزا في الرياض.

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" السبت، أن الرياض قررت استدعاء سفيرها لدى برلين للتشاور، احتجاجا على تصريحات لوزير الخارجية الألماني، لمح فيها إلى أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري محتجز ضد إرادته في الرياض.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية قوله إن "التصريحات غير الصحيحة التي أدلى بها وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل خلال لقائه بنظيره اللبناني (...) تثير استغراب واستهجان المملكة العربية السعودية".

وعلق مصدر في وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تعتبر "أن مثل هذه التصريحات العشوائية المبنية على معلومات مغلوطة لا تدعم الاستقرار في المنطقة، وأنها لا تمثل موقف الحكومة الألمانية الصديقة التي تعدها حكومة المملكة شريكا موثوقا في الحرب على الإرهاب والتطرف وفي السعي لتأمين الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقال متحدث باسم الوزارة "نشعر بسبب الوضع الراهن (في الشرق الأوسط) بقلق كبير يتعلق باستقرار المنطقة وندعو جميع الأطراف إلى خفض التوتر".

الحريري يؤكد في تغريدة موجهة لغابرييل أنه ليس ممنوعا من مغادرة السعودية

وقبيل مغادرته الرياض، أكد الحريري في تغريدة موجهة إلى وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أنه ليس ممنوعا من مغادرة السعودية.

وكتب "القول انني محتجز في السعودية وانني ممنوع من مغادرة البلاد هو كذبة. انا بطريقي الى المطار".

وكان وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل قد صرح الخميس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نصيره اللبناني جبران باسيل أن "لبنان يواجه خطر الانزلاق مجددا إلى مواجهات سياسية خطرة وربما عسكرية"، مضيفا أن "من أجل منع ذلك، نحتاج خصوصا لعودة رئيس الوزراء اللبناني الحالي"، معتبرا أن لبنان "ينبغي أن لا يصبح لعبة (...) لسوريا والسعودية أو غيرهما".

من جانبها، أشادت وزارة الخارجية الألماني السبت، بزيارة الحريري لفرنسا و"عودته الوشيكة إلى لبنان".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/11/2017