الولايات المتحدة: تراجع شعبية مرشح جمهوري لمجلس الشيوخ إثر اتهامات بالتحرش الجنسي

أظهرت استطلاعات رأي أن شعبية المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ روي مور قد تراجعت بعد أن اتهمته عدة نساء بالتحرش بهن عندما كن قاصرات قبل عشرات السنوات. وأظهرت الاستطلاعات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية أن مور الذي كان يتصدر نوايا التصويت في ولاية ألاباما ذات التوجه اليميني، تراجع ليصبح ثانيا خلف الديمقراطي داغ جونز.

تراجعت شعبية المرشح الجمهوري إلى مجلس الشيوخ الأمريكي روي مور بعد اتهامه بالتحرش الجنسي في ألاباما قبل عشرات السنوات، وفق استطلاعات الرأي التي أظهرت أن خصمه الديمقراطي داغ جونز تفوق عليه.

وكشفت دراسة "غرافيس" نشرت الجمعة أن الديمقراطي جونز يتمتع بـ47% من نوايا التصويت مقابل 42% لصالح مور (3,5 نقاط كهامش خطأ).

ووضع استطلاع للرأي أجرته قناة "فوكس نيوز" الخميس جونز على رأس المرشحين مع 50% من نوايا التصويت مقابل 42% للجمهوري (3 نقاط كهامش خطأ).

إلا أن دراسة حديثة أخرى أجرتها قناة "فوكس 10" المحلية كشفت أن مور يتصدر المرشحين مع 49% من الأصوات مقابل 43% لجونز (نقطتين كهامش خطأ).

وقبل نشر صحيفة "واشنطن بوست" الاتهامات الأولى في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، كان مور، القاضي المحافظ السابق في المحكمة العليا في ولاية ألاباما، المرشح المفضل في انتخابات مجلس الشيوخ الجزئية في 12 كانون الثاني/ديسمبر، في هذه الولاية التي تعتبر ذات توجهات يمينية.

في المحصلة، يعطي معدل استطلاعات الرأي 48% من نوايا التصويت إلى مور مقابل 42% لصالح جونز.

ومذاك، طلب منه العديد من المسؤولين الجمهوريين الانسحاب لكنه رفض ونفى ارتكاب أي اعتداء جنسي رغم أنه اعترف أنه حاول التقرب من قاصرات عندما كان في الثلاثين من عمره.

ودافعت زوجته كايلا عنه الجمعة فقالت "لن ينسحب" مضيفة "أردد أقواله ’لن أتوقف إلا بعد أن يواروني الثرى‘".

وسيكون لنتائج هذه الانتخابات تداعيات على المستوى الوطني. إذ أن الجمهوريين يملكون حاليا غالبيا من 52 مقعدا في مجلس الشيوخ من أصل مئة، وهو هامش صغير جدا سمح على سبيل المثال لثلاثة أعضاء جمهوريين بنسف مشروع إلغاء قانون الرعاية الصحية الصادر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/11/2017