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فرنسا

وصول رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إلى باريس قادما من الرياض

© أ ف ب / أرشيف | رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/11/2017

وصل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري صباح السبت إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث من المقرر أن يستقبله الرئيس إيمانويل ماكرون على مأدبة غداء. وتشكل زيارة الحريري لفرنسا محاولة للتوصل إلى حل للأزمة السياسية التي يشهدها لبنان في أعقاب استقالته.

أعلن تلفزيون المستقبل الذي تملكه أسرة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري أن الخير وصل صباح السبت إلى باريس حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهدف التوصل إلى حل للأزمة السياسية الناجمة عن استقالته المفاجئة، وهو ما أكده مصدر قريب من الحريري.

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وقال مصدر ملاحي إن الطائرة التي أتت من الرياض حطت في مطار لوبورجيه بالقرب من باريس عند الساعة 07:00 (06:00 ت غ).

وكان الحريري قد غادر المملكة العربية السعودية حوالى الساعة 1:20 (الجمعة 23:20 ت غ)، حسبما أعلن تلفزيون المستقبل.

وقبيل ذلك كان الحريري كتب في تغريدة على تويتر أنه "في طريقه إلى المطار" لمغادرة الرياض التي يتواجد فيها منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر تاريخ تقديم استقالته. وكتب الحريري "القول إنني محتجز في السعودية وإنني ممنوع من مغادرة البلاد هو كذبة. أنا بطريقي إلى المطار".

مداخلة كارمن جوخدار حول مغادرة سعد الحريري الرياض متوجها إلى باريس

ولم يحدد تلفزيون المستقبل ما إذا كان الحريري وزوجته قد اصطحبا معهما أولادهما إلى باريس.

وإذا كان واضحا أن انتقال الحريري إلى باريس يشكل مخرجا لمسألة بقائه في السعودية رغم المطالب اللبنانية والدولية بعودته إلى بيروت، إلا أن الأزمة الناتجة عن استقالته والتي تعكس فصلا من فصول الصراع السعودي الإيراني، لا تزال كامنة.

مداخلة جورج علم حول وصول سعد الحريري إلى باريس

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحريري ترافقه أسرته على مأدبة غداء، حسب ما أوضحت الرئاسة الفرنسية، بدون تفاصيل حول الفترة التي سيمضيها في فرنسا.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/11/2017

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