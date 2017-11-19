إسرائيل تقرر إغلاق مركز للمهاجرين وتمهل 40 ألف أفريقي ثلاثة أشهر لمغادرة أراضيها

أقرت الحكومة الإسرائيلية الأحد خطة لإغلاق مركز "هولوت" بجنوب البلاد، والمخصص لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين. وأمهلت تل أبيب 40 ألف مهاجر أفريقي ثلاثة أشهر لمغادرة أراضيها، وإلا سيتم ترحيلهم. وأورد بيان وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية أن "المتسللين سيكونون أمام خيارين: إما الحبس وإما مغادرة البلاد".

أقرت الحكومة الإسرائيلية الأحد خطة إغلاق مركز احتجاز للمهاجرين، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التوصل إلى اتفاق لترحيل 40 ألف أفريقي دخلوا البلاد بصورة غير قانونية.

وجاء قرار الحكومة الإسرائيلية بإقرار خطة إغلاق مركز "هولوت" في جنوب إسرائيل، بالإجماع وأمهلت المهاجرين ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد وإلا سيتم ترحيلهم، بحسب ما أعلنت وزارتا الداخلية والأمن الداخلي.

وفي حديث له قبيل انعقاد الجلسة الحكومية، أشار نتانياهو إلى أنه وبعد بناء سياج على الحدود المصرية وترحيل نحو 20 ألف مهاجر أفريقي بموجب صفقات مختلفة، بلغت إسرائيل المرحلة الثالثة من جهودها وهي مرحلة "الترحيل المعجل".

وقال نتانياهو أمام الوزراء إن "عملية الترحيل هذه تحدث بفضل اتفاق دولي توصلت إليه يخولنا ترحيل المتسللين الباقين البالغ عددهم 40 ألفا، بدون الحصول على موافقتهم".

وأضاف نتانياهو "سيسمح لنا ذلك بإغلاق مركز هولوت ونقل قسم من التمويل المخصص له إلى المحققين وترحيل المزيد من الأشخاص".

"الحبس أو المغادرة"

وأورد بيان لوزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية أن "المتسللين سيكونون أمام خيارين: إما الحبس وإما مغادرة البلاد".

وقبل التصويت قال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان إن "هولوت" تحول إلى "فندق للمتسللين على حساب دافعي الضرائب لا يحثهم على الرحيل" تبلغ كلفته 240 مليون شيكل (68 مليون دولار، 58 مليون يورو).

وفي بيان على تويتر شدد أردان على أن إغلاق "هولوت" مشروط بإمكان ترحيل هؤلاء المهاجرين "إلى بلد ثالث"، من غير أن يعطي أردان أو نتانياهو تفاصيل حول الاتفاق أو البلد المعني.

وتعترف إسرائيل ضمنا بعدم إمكان إعادة الأريتريين والسودانيين إلى بلادهم الأصلية. ويقول ناشطون أن إسرائيل وقعت اتفاقيات مع أوغندا ورواندا وافقتا بموجبها على استقبال المهاجرين الذين يتم ترحيلهم بشرط موافقتهم على ذلك.

وتشير التقديرات الرسمية الإسرائيلية التي تعود إلى 30 حزيران/يونيو إلى وجود ما مجموعه 38043 مهاجرا أفريقيا في البلاد، 27494 منهم من أريتريا و7869 من السودان، وقد أثار وجودهم في جنوب تل أبيب وفي مواقع أخرى استياء شريحة من الإسرائيليين.

ويقع مركز "هولوت" في صحراء النقب وتبلغ قدرته الاستيعابية 1200 مهاجر يسمح لهم بالخروج للعمل خلال النهار. وبحسب القرار سيتم إغلاقه بعد ثلاثة أشهر من تاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية إنه يمكن تمديد هذه المهلة إذا اقتضى الأمر.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 19/11/2017