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الشرق الأوسط

الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن جندي أدين بتهمة القتل العمد بعدما أجهز على فلسطيني جريح

© أ ف ب / أرشيف | صورة للجندي الإسرائيلي إيلور عزريا خلال جلسة سابقة لمحاكمته

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/11/2017

رفض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأحد، العفو عن الجندي الإسرائيلي الفرنسي إيلور عزريا، الذي حكم عليه بالسجن بعد إجهازه على فلسطيني جريح. وأشار ريفلين في بيان رده طلب العفو إلى تخفيض العقوبة والحكم المتسامح الذي أصدرته المحكمة ضده. وكان قد حكم على عزريا بالسجن 18 شهرا بتهمة "القتل العمد" قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى 14 شهرا.

رفض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأحد العفو عن الجندي الفرنسي الإسرائيلي إيلور عزريا، الذي أدين وحكم عليه بتهمة الإجهاز على مهاجم فلسطيني جريح.

وأوضح بيان للرئاسة أن "الرئيس رؤوفين ريفلين اتخذ اليوم قرارا برفض طلب العفو عن الجندي إيلور عزريا".

وأشار ريفلين في رده طلب العفو إلى تخفيض العقوبة والحكم "المتسامح" الذي أصدرته المحكمة، وفقا للبيان.

وكان وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان قد أوصى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الرئيس بقبول طلب العفو.

وكان عزريا الجندي في وحدة الإسعاف أطلق رصاصة في 24 آذار/مارس 2016 في رأس عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقد هاجم الفلسطيني الجنود بسكين لكنه أصيب بالرصاص، وكان ممددا أرضا من دون أن يشكل خطرا على ما يبدو عندما أجهز عليه عزريا.

وقد انتشر فيديو التقط لحظة الإجهاز على الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي.

وخلال المحاكمة التي أثارت انقساما بين الإسرائيليين، قال الجندي إنه كان يخشى إخفاء الشريف حزاما ناسفا تحت ملابسه، لكن القضاة رفضوا أقواله وحكموا عليه بالسجن 18 شهرا بتهمة "القتل العمد".

وفي نهاية أيلول/سبتمبر، خفض رئيس الأركان في الجيش الجنرال غادي إيزنكوت الحكم بالسجن مدة ل14 شهرا بحق عزريا الذي أنهى خدمته العسكرية في تموز/يوليو الماضي.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 19/11/2017

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