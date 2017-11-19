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الشرق الأوسط

إسرائيل: الشرطة تستجوب نتانياهو للمرة الثانية خلال شهر في قضايا فساد

© أ ف ب/ أرشيف | رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال اجتماع حكومي في 7 نوفمبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/11/2017

تستجوب الشرطة الإسرائيلية الأحد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للمرة الثانية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر ضمن تحقيقاتها في قضيتي فساد. وتتعلق القضية الأولى بشبهة تلقي نتانياهو هدايا من شخصيات ثرية بشكل غير قانوني، بينما تدور الثانية حول احتمال محاولته إبرام اتفاق سري مع مالك "يديعوت أحرونوت" من أجل تغطية صحفية مؤيدة له.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة ستقوم باستجواب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأحد للمرة الثانية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في إطار تحقيقات بقضيتي فساد.

وفي واحدة من القضيتين، يشتبه بأن نتانياهو تلقى بشكل غير قانوني هدايا من شخصيات ثرية بينها منتج في هوليوود يدعى أرنون ميلشان. وقدرت وسائل الإعلام القيمة الإجمالية لهذه الهدايا بعشرات الآلاف من الدولارات.

وخضع ميلشان صديق نتانياهو منذ فترة طويلة، لاستجواب في أيلول/سبتمبر.

ويسعى تحقيق آخر إلى تحديد ما إذا كان نتانياهو قد حاول إبرام اتفاق سري مع مالك "يديعوت أحرونوت" من أجل تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الإسرائيلية.

ويدافع نتانياهو عن نفسه من هذه التهم ويقول إنها حملة لطرده من السلطة.

ولم تؤكد الشرطة المعلومات عن استجواب نتانياهو الأحد، والذي تحدثت عنه وسائل الإعلام بإسهاب.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 19/11/2017

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