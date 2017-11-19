زيمبابوي: الحزب الحاكم يقيل موغابي من زعامته ويمهله حتى الاثنين للتنحي عن الرئاسة

أمهل حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي الجبهة الوطنية" الحاكم في زيمبابوي الأحد، الرئيس روبرت موغابي حتى ظهر الاثنين للتنحي عن رئاسة البلاد وإلا سيواجه إجراءات لعزله. وكان الحزب قد عقد اجتماعا استثنائيا صباح الأحد قرر خلاله إقالة موغابي من رئاسته وتعيين نائبه السابق إيمرسون منانغاغوا الذي تم اختياره أيضا مرشحا لانتخابات 2018.

قال وزير الأمن الإلكتروني في زيمبابوي باتريك تشيناماسا اليوم الأحد إن حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية" الحاكم أمهل الرئيس روبرت موغابي حتى ظهر غد الاثنين بالتوقيت المحلي للتنحي عن منصبه وإلا سيجري عزله.

وتوصل حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية" خلال اجتماع في هراري إلى اتفاق بأن "يستقيل موغابي من منصبه كرئيس زيمبابوي" بحلول ظهر يوم الاثنين وإلا فسيواجه إجراءات لعزله.

وكان الحزب الحاكم قد عقد صباح الأحد اجتماعا استثنائيا للجنة المركزية وقرر إقالة موغابي من زعامة الحزب، وتعيين نائب الرئيس إيمرسون منانغاغوا مكانه على رئاسة الحزب.

كما أعلن الحزب اختيار منانغاغوا مرشحا لانتخابات الرئاسية المقررة في 2018.

وقال أحد الحاضرين بالاجتماع: "لقد تم عزله.. منانغاغوا هو زعيمنا الجديد".

وقال مصدر في الحزب إن غريس موغابي زوجة الرئيس فصلت أيضا من الحزب الحاكم.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 19/11/2017