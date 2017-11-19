الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

لبنان: ماذا سيفعل الحريري بعد باريس؟

للمزيد

حدث اليوم

لبنان : باريس تستقبل وبيروت تنتظر

للمزيد

موضة

دبي وجهة عالمية جديدة في عالم الموضة وعروض الأزياء

للمزيد

مراسلون

الحج المحفوف بالمخاطر

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

قمة المناخ كوب23.. تعثر واضح في سير المفاوضات بشأن تمويل مشاريع الحد من التغيرات المناخية

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

المغرب.. رئيس الوزراء الفرنسي يزور المغرب والهدف أفريقيا

للمزيد

وقفة مع الحدث

ماكرون و"التوازن الصعب" بين إيران والسعودية؟

للمزيد

تكنوفيليا

ما أهمية إطلاق الدول لأقمار صناعية خاصة بها؟

للمزيد

الدوريات

الجزائر.. "البلد الأكثر غموضا في العالم"

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

سعد الحريري يزور القاهرة الثلاثاء للتباحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/11/2017

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري الأحد أنه سيتوجه إلى العاصمة المصرية الثلاثاء، حيث يلتقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكان الحريري أعلن في خطاب من قصر الإليزيه الاثنين عن عودته إلى لبنان للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال المقررة الأربعاء القادم.

قال سعد الحريري اليوم الأحد إنه سيزور مصر يوم الثلاثاء للاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكتب الحريري على تويتر مساء الأحد "أقوم بزيارة الثلاثاء إلى مصر للقاء رئيس الجمهورية، الصديق عبد الفتاح السيسي".

وكان الحريري أعلن من السعودية استقالته من منصب رئيس حكومة لبنان في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويزور الحريري باريس منذ يوم السبت حيث اجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقال إنه سيعود إلى لبنان للاحتفال بالعيد الوطني المقرر يوم الأربعاء القادم.

وكانت استقالة الحريري قد أدت إلى أزمة سياسية في لبنان ودفعته إلى صدارة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط بين السعودية السنية وحلفائها من جانب وبين تكتل تقوده إيران الشيعية من جانب آخر.

وانتقد الحريري إيران وحزب الله المتحالف معها في خطاب استقالته وقال إنه يخشى اغتياله. وباستثناء زيارة قصيرة لأبوظبي ظل الحريري في السعودية حتى سافر إلى فرنسا.

وأدى بقاؤه هناك إلى اتهامات من مسؤولين وساسة لبنانيين بأن السعودية أجبرته على الاستقالة وهو ما نفاه الحريري ونفته الرياض.

وكتب الحريري يوم الجمعة على تويتر يقول "إقامتي في المملكة هي من أجل إجراء مشاورات حول مستقبل الوضع في لبنان وعلاقاته بمحيطه العربي. وكل ما يشاع خلال ذلك من قصص حول إقامتي ومغادرتي أو يتناول وضع عائلتي لا يعدو كونه مجرد شائعا".

فرانس 24/ رويترز/ أ ف ب

نشرت في : 19/11/2017

  • فرنسا

    ماكرون يجري سلسلة مشاورات حول الوضع في لبنان بعد لقائه بالحريري

    للمزيد

  • فرنسا - لبنان

    باريس: الحريري يؤكد عودته إلى بيروت خلال الأيام المقبلة وسيوضح موقفه السياسي بعد لقاء الرئيس عون

    للمزيد

  • السعودية - ألمانيا

    الرياض تستدعي سفيرها في برلين احتجاجا على تصريحات حول الحريري

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي