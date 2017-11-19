سعد الحريري يزور القاهرة الثلاثاء للتباحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري الأحد أنه سيتوجه إلى العاصمة المصرية الثلاثاء، حيث يلتقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكان الحريري أعلن في خطاب من قصر الإليزيه الاثنين عن عودته إلى لبنان للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال المقررة الأربعاء القادم.

قال سعد الحريري اليوم الأحد إنه سيزور مصر يوم الثلاثاء للاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكتب الحريري على تويتر مساء الأحد "أقوم بزيارة الثلاثاء إلى مصر للقاء رئيس الجمهورية، الصديق عبد الفتاح السيسي".

وكان الحريري أعلن من السعودية استقالته من منصب رئيس حكومة لبنان في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويزور الحريري باريس منذ يوم السبت حيث اجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقال إنه سيعود إلى لبنان للاحتفال بالعيد الوطني المقرر يوم الأربعاء القادم.

وكانت استقالة الحريري قد أدت إلى أزمة سياسية في لبنان ودفعته إلى صدارة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط بين السعودية السنية وحلفائها من جانب وبين تكتل تقوده إيران الشيعية من جانب آخر.

وانتقد الحريري إيران وحزب الله المتحالف معها في خطاب استقالته وقال إنه يخشى اغتياله. وباستثناء زيارة قصيرة لأبوظبي ظل الحريري في السعودية حتى سافر إلى فرنسا.

وأدى بقاؤه هناك إلى اتهامات من مسؤولين وساسة لبنانيين بأن السعودية أجبرته على الاستقالة وهو ما نفاه الحريري ونفته الرياض.

وكتب الحريري يوم الجمعة على تويتر يقول "إقامتي في المملكة هي من أجل إجراء مشاورات حول مستقبل الوضع في لبنان وعلاقاته بمحيطه العربي. وكل ما يشاع خلال ذلك من قصص حول إقامتي ومغادرتي أو يتناول وضع عائلتي لا يعدو كونه مجرد شائعا".

فرانس 24/ رويترز/ أ ف ب

نشرت في : 19/11/2017