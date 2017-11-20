"الموت من أجل حفنة دقيق"

في صحف اليوم؛ الجامعة العربية تصعد لهجتها ضد إيران وحزب الله، وتبدأ أول مراحل تدويل الصراع مع إيران. فاجعة في المغرب بعد مصرع ما لا يقل عن 15 شخصا في حادث تدافع عند استلام مساعدات غذائية، وأزمة سياسية في زيمبابوي إثر رفض الرئيس روبرت موغابي التخلي عن السلطة.

علقت الصحف العربية على الاجتماع الطارئ الذي انعقد في القاهرة يوم أمس على مستوى وزراء الخارجية العرب. هذا الاجتماع انعقد إثر طلب سعودي وشهد تصعيدا للهجة ضد إيران وحزب الله. صحيفة العرب اللندنية رأت أن الاجتماع هو بداية تدويل للصراع مع إيران، لأن البيان الختامي كلف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بإجراء الاتصالات اللازمة في منظمة الأمم المتحدة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة التهديدات الإيرانية لدول المنطقة. كتبت صحيفة العرب وأضافت أن هذه اللهجة التصعيدية مع إيران تعكس سأما من تحالف بعض الدول العربية مع طهران، في حين ينأى لبنان بنفسه عن الإجماع العربي.

صحيفة لوريون لوجور اللبنانية كتبت إن الجامعة العربية كثفت ضغوطها يوم أمس على لبنان، عبر اتهامها حزب الله المشارك في الحكومة اتهامه بالإرهابي الذي يدعم الجماعات الإرهابية في الدول العربية. الصحيفة تساءلت هل سيستطيع لبنان تشكيل حكومة دون حزب الله في ظل إبقاء رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري على استقالته؟ ووضعت الصحيفة صورة مندوب لبنان في اجتماع القاهرة يوم أمس، وكتبت إن نظرة مندوب لبنان أنطوان عزام تعبر بشكل كبير عن المأزق الذي يجد فيه لبنان نفسه في السياق السياسي الحالي.

في باقي المواضيع الإخبارية اليوم، توقفت الصحف والمواقع الإخبارية المغربية عند حادث التدافع اللذي شهدته بلدة سيدي بولعلام في إقليم الصويرة، والذي أودى بحياة خمس عشرة إمرأة وإصابة عدد آخر. في مجلة تيل كيل نقرأ أن سبب الحادث تدافع الناس لأجل الحصول على معونات غذائية. السلطات المغربية بدأت التحقيق في أسباب وحيثيات هذه الواقعة.

وبعض المواقع الإخبارية المغربية، كموقع زنقة 20، أفاد نقلا عما سماها مصادر موثوقة أن الجمعية التي "تلاعبت بفقر ضحايا الصويرة" تابعة لحزب العدالة والتنمية وتحصل على مساعدات من الخليج. هذه الجمعية المسماة "أغيسي" استقدمت عشرات المواطنين من مدن مختلفة بعيداً عن مدينة الصويرة في تصرف غريب. الجمعية حسب الموقع الإخباري تشرف كل سنة على توزيع معونات على المواطنين، حيث يجمع رئيسها الأموال من جهات خليجية لها ارتباط بتنظيم الاخوان، دون الكشف عن مصادرها ولا عن مبالغها.

هذه الجمعية اعتادت منذ خمس سنوات تقديم هذه المساعدات، وهي مساعدات عبارة عن حفنة شاي وزيت ودقيق، نقرأ في موقع أخبار اليوم المغربي الذي عنون من أجل هذه القفة ماتت خمس عشرة امرأة واضعا صورة للقفة التي كانت تنتظرها الأسر قبل الفاجعة.

إنه "الموت من أجل حفنة دقيق"، نقرأ في الموقع الالكتروني هسبرس الذي نقل بعض شهادات الضحايا كشابة اسمها وداد أوالشيخ، قالت إن المبادرة المذكورة افتقرت إلى التنظيم، كما أورد الموقع تصريحا لفاعل جمعوي من مدينة الصويرة قال إن "هذا الحادث المميت هو لحظة لمساءلة جميع المسؤولين، من منتخبين وسلطات محلية وحكومة، ومحاسبتهم على ما قدموه لهذه المناطق المهمشة، ومساءلة المقاربة الإحسانية، التي تعتمدها الدولة المغربية في محاربة الفقر.

وتهتم الصحف كذلك بتشبث رئيس زيمبابوي روبرت موغابي بالسلطة، في وقت تتزايد فيه الدعوات من داخل الحزب الحاكم وعبر المظاهرات للمطالبة برحيله. روبرت موغابي يحكم زيمبابوي منذ العام ثمانين من القرن الماضي، أي منذ استقلال بلاده نقرأ في صحيفة نيويورك تايمز. الصحيفة عادت على ما سمته السقوط السريع لموغابي الذي لم يفاجئ أحدا. وقالت الصحيفة الأمريكية إن موغابي كان واثقا من قوته ومن سلطته التي بسطها على الجيش وعلى الحزب الحاكم بفضل حيله الأسطورية. الخطاب الذي كان الجميع ينتظره ليلة البارحة لم يعلن فيه رئيس زيمبابوي التنحي عن السلطة خلافا للتوقعات.

صحيفة دي غارديان عنونت فوضى في زيمبابوي بعد رفض موغابي التنحي عن السلطة. موغابي لم يقدم أي تنازل لخصومه مما حول الأزمة السياسية التي يشهدها هذا البلد الأفريقي إلى فوضى.

دي تايمز كتبت في افتتاحيتها؛ إن الإطاحة المتأخرة برئيس زيمبابوي يجب أن تفضي إلى حصول تغيير ديمقراطي حقيقي في البلاد، وأن تكون رسالة إنذار إلى القادة في أفريقيا الذين يحكمون بلادهم مدى الحياة.

صحيفة ليبراسيون اهتمت بوفاة مصمم الأزياء الفرنسي من أصول تونسية عز الدين عليا. هذا الفنان الذي ترك بصمته في عالم تصاميم الأزياء الراقية، توفي ليلة الجمعة الماضي عن عمر يناهز سبعة وسبعين عاما صحيفة ليبراسيون كتبت إنه كان نجم سنوات الثمانينيات ولم يتنازل يوما عن استقلاليته.

إعداد محجوبة كرم