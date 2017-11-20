الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ريبورتاج

مصر.. عمل متواصل بمشروع العاصمة الجديدة رغم الركود الاقتصادي

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

"الموت من أجل حفنة دقيق"

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

"إيران على حافة الهاوية"

للمزيد

ريبورتاج

السنغال.. أزمة المخابز في ظل ارتفاع أسعار الطحين

للمزيد

ريبورتاج

إيران.. بيت من أيام الدولة البهلوية يتحول إلى متحف للتراث

للمزيد

ضيف ومسيرة

أحلام مستغانمي.. كاتبة وروائية جزائرية ج2

للمزيد

ضيف ومسيرة

أحلام مستغانمي.. كاتبة وروائية جزائرية

للمزيد

ضيف الاقتصاد

مؤتمر الأمم المتحدة 23 للمناخ.. سبل وآليات تمويل صندوق الأمم المتحدة الأخضر

للمزيد

النقاش

صور أسواق العبيد في ليبيا تثير الصدمة.. الوجه الآخر لأزمة المهاجرين!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

العراق: المحكمة الاتحادية العليا تلغي استفتاء استقلال إقليم كردستان

© أ ف ب/ أرشيف | إقليم كردستان العراق

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/11/2017

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية الاستفتاء الذي نظمه إقليم كردستان في أيلول/سبتمبر الماضي من أجل الاستقلال. وأمرت المحكمة بإلغاء الآثار المترتبة عنه.

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الاثنين عن حكم قضائي بـ"عدم دستورية "الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان العراق على استقلاله في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي وأثار غضب بغداد والدول الإقليمية.

وقضت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في بيان "بعدم دستورية الاستفتاء(...)  وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عنه".

وتضع حكومة بغداد إلغاء هذا الاستفتاء شرطا أساسيا للدخول في أي حوار، فيما ترفض أربيل التراجع عن الفوز الكاسح لمعسكر الذي صوتوا "نعم" لصالح استقلال الإقليم.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة الكردستانية بيانا أعلنت فيه أنها "تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور" والذي يؤكد "على وحدة الأراضي العراقية"، معتبرة ذلك "أساسا للبدء بحوار وطني شامل".

ويسعى الإقليم حاليا إلى المناورة تجاه بغداد، حيث يدرس البرلمان الاتحادي حاليا الميزانية الفدرالية للعام المقبل، بما في ذلك الحصة التي سيتم تخصيصها للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.

ومنذ تنظيم رئيس الإقليم مسعود بارزاني للاستفتاء في 25 أيلول/سبتمبر، تتواصل الأزمة بين أربيل وبغداد.

وفي بداية تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن بارزاني تنحيه من منصبه بعدما خسر غالبية المناطق المتنازع عليها مع بغداد، وخصوصا تلك الغنية بالنفط التي كانت ستؤمن له مصدر تمويل لدولة كردستانية محتملة.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 20/11/2017

  • العراق

    القوات العراقية تعلن استعادة راوة آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في البلاد

    للمزيد

  • العراق

    العراق - عشائر الأنبار: "المسامحة مستحيلة وسنحاسب بلا رحمة" كل من التحق بالجهاديين

    للمزيد

  • العراق

    القوات العراقية تبدأ هجومها على آخر جيب للجهاديين في الصحراء الغربية للبلاد

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي