الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ريبورتاج

مصر.. عمل متواصل بمشروع العاصمة الجديدة رغم الركود الاقتصادي

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

"الموت من أجل حفنة دقيق"

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

"إيران على حافة الهاوية"

للمزيد

ريبورتاج

السنغال.. أزمة المخابز في ظل ارتفاع أسعار الطحين

للمزيد

ريبورتاج

إيران.. بيت من أيام الدولة البهلوية يتحول إلى متحف للتراث

للمزيد

ضيف ومسيرة

أحلام مستغانمي.. كاتبة وروائية جزائرية ج2

للمزيد

ضيف ومسيرة

أحلام مستغانمي.. كاتبة وروائية جزائرية

للمزيد

ضيف الاقتصاد

مؤتمر الأمم المتحدة 23 للمناخ.. سبل وآليات تمويل صندوق الأمم المتحدة الأخضر

للمزيد

النقاش

صور أسواق العبيد في ليبيا تثير الصدمة.. الوجه الآخر لأزمة المهاجرين!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أفريقيا

كينيا: المحكمة العليا تصادق على إعادة انتخاب كينياتا رئيسا للبلاد

© أ ف ب/ أرشيف | الرئيس الكيني أوهورو كينياتا

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/11/2017

صادقت المحكمة العليا الكينية الاثنين على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وهي الانتخابات التي فاز بها الرئيس أوهورو كينياتا المنتهية ولايته وأثارت جدلا وانتقادات من قبل المعارضة.

رفضت المحكمة العليا في كينيا الاثنين طعنين يطالبان بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26  تشرين الأول/أكتوبر وأقرت إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا.

وقال رئيس المحكمة ديفيد ماراغا عند إعلانه القرار إن "المحكمة قررت بالإجماع أن طلبي الطعن لا أساس لهما."

وأضاف "نتيجة لذلك تم تأكيد صلاحية الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 تشرين الأول/أكتوبر (...) وإعادة انتخاب الرئيس أوهورو كينياتا."

وكانت أعلى سلطة قضائية في كينيا اتخذت قرارا تاريخيا بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت في الثامن من آب/أغسطس وفاز فيها كينياتا أيضا.

وقد نظرت في طعنين لتحديد ما إذا كان الانتخابات الجديدة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر مطابقة للدستور الذي أقر في 2010.

وكانت البلاد شهدت أعمال عنف، اتهم خلالها مناصرون لزعيم المعارضة السلطات بتزوير الانتخابات.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 20/11/2017

  • كينيا

    كينيا: تأكيد إجراء الانتخابات الرئاسية الخميس رغم مقاطعة المعارضة

    للمزيد

  • كينيا

    كينيا: تفاقم الأزمة السياسية مع تعديل البرلمان لقانون الانتخابات ونزول المعارضة للشارع

    للمزيد

  • كينيا

    كينيا: مقتل 14شخصا على الأقل في هجوم لمسلحين على قرية حدودية مع الصومال

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي