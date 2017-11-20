كينيا: المحكمة العليا تصادق على إعادة انتخاب كينياتا رئيسا للبلاد

صادقت المحكمة العليا الكينية الاثنين على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وهي الانتخابات التي فاز بها الرئيس أوهورو كينياتا المنتهية ولايته وأثارت جدلا وانتقادات من قبل المعارضة.

رفضت المحكمة العليا في كينيا الاثنين طعنين يطالبان بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 تشرين الأول/أكتوبر وأقرت إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا.

وقال رئيس المحكمة ديفيد ماراغا عند إعلانه القرار إن "المحكمة قررت بالإجماع أن طلبي الطعن لا أساس لهما."

وأضاف "نتيجة لذلك تم تأكيد صلاحية الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 تشرين الأول/أكتوبر (...) وإعادة انتخاب الرئيس أوهورو كينياتا."

وكانت أعلى سلطة قضائية في كينيا اتخذت قرارا تاريخيا بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت في الثامن من آب/أغسطس وفاز فيها كينياتا أيضا.

وقد نظرت في طعنين لتحديد ما إذا كان الانتخابات الجديدة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر مطابقة للدستور الذي أقر في 2010.

وكانت البلاد شهدت أعمال عنف، اتهم خلالها مناصرون لزعيم المعارضة السلطات بتزوير الانتخابات.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 20/11/2017