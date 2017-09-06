محكمة العدل الأوروبية تؤكد حصص "توزيع المهاجرين" رافضة طعن المجر وسلوفاكيا

أصدرت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء قرارا يؤكد اتفاق توزيع حصص استقبال المهاجرين في أوروبا، ويرفض "بالكامل" طعن سلوفاكيا والمجر على الاتفاق، إثر أزمة الهجرة عام 2015. واعترضت المجر وسلوفاكيا آنذاك على شرعية الخطة التي تم إقرارها دون التشاور مع البرلمان الأوروبي.

رفضت محكمة العدل الأوروبية بـ"الكامل" الطعون التي تقدمت بها سلوفاكيا والمجر ضد قرار حصص استقبال اللاجئين الذي اتخذه القادة الأوروبيون في أيلول/سبتمبر 2015، في خضم أزمة الهجرة. واعتبرت المحكمة في قرار صدر الأربعاء أن الآلية التي نددت بها الدولتان في الاتحاد الأوروبي والذي يفترض أن تجسد روح التضامن الأوروبية، "تساهم بشكل فعال ومتناسق" في تخفيف الأعباء عن اليونان وإيطاليا بعد تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة.

ويشار إلى أن المجر وسلوفاكيا اعترضتا على شرعية الخطة إلا أن محكمة العدل رفضت حججهما إذ اعتبرت أن لجوء البرلمانات الوطنية إلى إجراء غير تشريعي دون التشاور مع البرلمان الأوروبي ودون جلسات تداول علنية متوافق مع تشريع الاتحاد.

فيما لفتت المحكمة إلى أن التشريع نفسه يتيح للمؤسسات اتخاذ "إجراءات مؤقتة" ضرورية للرد بشكل سريع على وضع طارئ وقدوم مفاجئ لمهاجرين. كما اعتبرت أن المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الـ28 ليس ملزما اتخاذ القرارات بالإجماع.

وكانت سلوفاكيا والمجر وتشيكيا ورومانيا صوتت ضد استقبال 120 ألف لاجئ وصلوا إلى إيطاليا واليونان ويستوفون كل معايير الحماية الدولية وذلك لمدة عامين.

وعلق وزير الهجرة الأوروبي ديمتريس إفراموبولوس على تويتر بأن "محكمة العدل الأوروبية تعتبر آلية إعادة الاستقبال صالحة وحان الوقت للعمل معا بتضامن كامل".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 06/09/2017