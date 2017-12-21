أنقرة تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي احتجاجا على تغريدة ضد قائد عثماني

استدعت الخارجية التركية الخميس، القائم بالأعمال الإماراتي، احتجاجا على إعادة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان لتغريدة تتهم قائدا عثمانيا سابقا "بنهب أموال أهل المدينة النبوية" عام 1916. ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، على الوزير الإماراتي قائلا: "عليك أن تعرف حدودك، فأنت لم تعرف بعد هذا الشعب (التركي)، ولم تعرف أردوغان أيضا، أما أجداد أردوغان فلم تعرفهم أبدا".

استدعت وزارة الخارجية التركية الخميس القائم بالأعمال الإماراتي بعدما أعاد وزير خارجية الإمارات نشر تغريدة ضد قائد عثماني سابق.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية إن السلطات التركية أبلغت القائم بالأعمال "امتعاضها" من التغريدة التي أعاد نشرها الوزير عبدالله بن زايد آل نهيان قبل أيام.

وكان الوزير أعاد نشر تغريدة مرفقة بصور تقول "هل تعلمون (أنه) في عام 1916 قام التركي فخري باشا بجريمة بحق أهل المدينة النبوية فسرق أموالهم وقام بخطفهم وجعلهم يركبون قطارات إلى الشام وإسطنبول برحلة سميت (سفر برلك) كما سرق الأتراك أغلب مخطوطات المكتبة المحمودية بالمدينة وأرسلوها إلى تركيا".

وأضاف صاحب التغريدة الذي يقدم نفسه بأنه طبيب أسنان عراقي مقيم في ألمانيا "هؤلاء أجداد أردوغان وتاريخهم مع المسلمين العرب".

أردوغان يرد على وزير الخارجية الإماراتي

ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء مخاطبا وزير الخارجية الإماراتي أثناء كلمة ألقاها في لقاء مع المخاتير ونقلها التلفزيون في أنقرة قائلا "عليك أن تعرف حدودك، فأنت لم تعرف بعد هذا الشعب (التركي)، ولم تعرف أردوغان أيضا، أما أجداد أردوغان فلم تعرفهم أبدا".

ويشوب الحذر العلاقات التركية الإماراتية مع دعم أنقرة لقطر في أزمتها مع جيرانها الخليجيين منذ ستة أشهر، وبروز تيارات سياسية منبثقة من حركة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الإمارات "منظمة إرهابية".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 21/12/2017