كردستان العراق: متظاهرو السليمانية يتمسكون بمطالبهم ويواصلون الاحتجاجات لليوم الخامس على التوالي

واصل المتظاهرون في مناطق متفرقة من محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، الجمعة احتجاجاتهم، لليوم الخامس على التوالي، للمطالبة بسقوط الحكومة ومحاربة الفساد. وفرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة في السليمانية، وشنت حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين.

تواصلت المظاهرات الجمعة، لليوم الخامس على التوالي، في مناطق متفرقة في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، للمطالبة بسقوط الحكومة ومحاربة الفساد وإطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلتهم قوات الأمن خلال الأيام الماضية.

وشهدت مدن وبلدات في كردستان العراق غالبيتها في محافظة السليمانية، ثاني محافظات الإقليم، مظاهرات حاشدة خلال الأيام الأربعة الماضية تخللتها مواجهات مع قوات الأمن أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 200 بجروح.

إجراءات أمنية مشددة وحملة اعتقالات في السليمانية

وتجمع الجمعة في ساحة السراي وسط مدينة السليمانية العشرات عند منتصف النهار بينهم ثلاثة نواب من حركة التغيير، أحدهم في مجلس النواب العراقي والآخران في برلمان الإقليم.

لكن قوات الأمن سارعت إلى تفريقهم بإطلاق النار في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين وبينهم النواب الثلاثة بحالات اختناق نقلوا إثرها إلى المستشفى، حسبما أكد عثمان وهو نائب سابق في برلمان الإقليم .

بعدها نفذت قوات الأمن حملة اعتقالات شملت عددا من المتظاهرين، وفقا للنائب السابق.

كما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في عموم مدن محافظة السليمانية ومنعت خروج مظاهرات جديدة.

وشهدت مدينة رانية التي يسكنها 100 ألف نسمة على بعد 130 كيلومترا شمال غرب السليمانية، مظاهرة شارك فيها المئات وقاموا خلالها برشق قوات الأمن بالحجارة، وفقا لشهود عيان.

وهتف المتظاهرون خلالها "سلموا من أطلق النار على المتظاهرين للعدالة" كما طالبوا ب"إطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلتهم قوات الأمن"، وفقا للمصادر.

وفي بلدة جمجمال، على بعد 70 كيلومترا جنوب السليمانية، خرج مئات المتظاهرين وهتفوا خلالها "تسقط الحكومة الفاسدة" و"لا للفساد" ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، وفقا لشهود عيان.

وقامت قوات الأمن بدورها، بإطلاق النار في الهواء والغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين، وفقا للمصدر.

وأعلن عناصر في حركة التغيير (كوران) عن قيام قوات الأمن باعتقال حوالي 200 شخص خلال الأيام الثلاثة الماضية في مدينة السليمانية فقط، فيما اعتقل عشرات آخرون في مناطق متفرقة في المحافظة.

وتسبب تصاعد المظاهرات بأزمة داخل حكومة الإقليم وأعلن حزبان هما حركة التغيير والجماعة الإسلامية انسحابهما منها.

ويعيش إقليم كردستان الذي تمتع خلال المرحلة الماضية باستقرار كبير مقارنة ببقية مناطق العراق، أوضاعا مضطربة، وخصوصا بعد الاستفتاء الذي أجراه الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، وقوبل برفض المجتمع الدولي والحكومة المركزية وانتهى بفشل رغم الانتصار الكبير لأنصار الـ"نعم".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 22/12/2017