السلطات الإيرانية تعتقل 230 شابا وفتاة بسبب الاختلاط

قامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيرانية باعتقال 230 شابا وفتاة في حفلات خاصة في العاصمة طهران ومدينة راقية قريبة منها بسبب الاختلاط. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن الهيئة أن المعتقلين كانوا يرقصون ويشربون الكحول. كما أغلقت الشرطة نحو 20 محل بقالة في طهران بسبب بيعها المشروبات الكحولية.

نقلت وسائل إعلام إيرانية السبت عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البلاد قيامها بتوقيف 230 شابا وفتاة بسبب الاختلاط في سهرتين تخللهما تقديم كحول.

وتمت هذه الاعتقالات في منطقة طهران وضواحيها ليل الخميس إلى الجمعة، مع احتفال الإيرانيين بالعيد التقليدي "يالدا" رمز التجدد وانتصار النور على الظلمة بمناسبة بدء فصل الشتاء.

ونقلت الصحف عن رئيس الهيئة في طهران الكبرى العقيد ذو الفقار برفار أنه "تم اعتقال 140 شخصا بينما كانوا يرقصون ويشربون الكحول في أحد منازل لواسان"، المدينة الراقية التي تبعد 30 كلم غرب طهران حيث يملك العديد من الأثرياء منازل خاصة، "كما اعتقل 90 شخصا في أحد منازل حي فرمانيه الراقي في شمال طهران".

ويبدو أن الشرطة تنبهت إلى الأمر إثر بث لقطات على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي تم تصويرها في هاتين السهرتين مع دعوة للانضمام إلى المشاركين.

كما قالت الهيئة أيضا إنها ضبطت مخدرات خلال عمليتي الدهم.

وتحظر السهرات المختلطة بين العازبين وتناول الكحول في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وطبقا لقانون العقوبات الإيراني، يتحتم على الموقوفين دفع غرامة أو يتعرضون للجلد بسبب تناول الكحول أو حيازتها، في حين يكون منظمو السهرات عرضة للسجن.

إلى ذلك، أغلقت الشرطة 20 محل بقالة في طهران إثر بيعها الكحول واعتقلت المسؤولين عنها، وفقا لما ذكرته وكالة إيسنا، مشيرة إلى أن الكحول تم بيعها فى زجاجات "ماركة إيرانية من البيرة غير الكحولية".

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن غالبية المشروبات الكحولية المستهلكة يتم تهريبها من كردستان العراق وتركيا، لكن يمكن العثور على كحول مصنعة محليا بأسعار أقل.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/12/2017