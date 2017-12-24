الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

مراسلون

مسيحيو مصر: التهديد الإرهابي والعيش المشترك

للمزيد

ضيف اليوم

من سيكون بديل الفلسطينيين عن الوسيط الأمريكي بعد قرار ترامب بشأن القدس؟

للمزيد

الدوريات

ترامب يقلل من شأن الجميع ويسعى فقط لإرضاء إسرائيل؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الجمعية العامة للأمم المتحدة : "وعيد واشنطن لم ينفع"..!!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

جزيرة "المرجان" الإماراتية تعد بعرض للألعاب النارية غير مسبوق ليلة رأس السنة

للمزيد

ريبورتاج

الجزائر.. سوق خيرية احتفالا بعيد الميلاد

للمزيد

وجها لوجه

المغرب-حراك الريف.. أخذ ورد بين النيابة العامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان

للمزيد

النقاش

استمرار المظاهرات الغاضبة بإقليم كردستان العراق وسط تصاعد الأزمة السياسية

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الانتخابات الكاتالونية تضع وحدة إسبانيا على المحك

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

تركيا تفصل 2756 موظفا لارتباطهم بجماعات وكيانات "إرهابية"

© أ ف ب | الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2017.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/12/2017

قررت السلطات التركية فصل 2756 شخصا من أعمالهم في مؤسسات حكومية من بينهم جنود ومعلمون وموظفو وزارات، كما جاء في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية الأحد. وتتهم الحكومة هؤلاء المفصولين بارتباطهم بجماعات وكيانات "إرهابية" تعمل ضد الأمن القومي وذلك في إشارة إلى فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير الانقلاب الفاشل في 2016.

أعلنت السلطات التركية الأحد أنها فصلت 2756 شخصا من أعمالهم في مؤسسات حكومية من بينهم جنود ومعلمون وموظفو وزارات على خلفية محاولة الانقلاب في يوليو/تموز العام 2016.

وجاء في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية أن صلات اتضحت بين المفصولين وجماعات وكيانات "إرهابية" تعمل ضد الأمن القومي.

للمزيد: تركيا: إقالة مئات الموظفين وربط جهاز الاستخبارات بالرئيس مباشرة

وتقول الحكومة التركية إن الإجراءات التي تتخذها ضرورية بسبب محاولة الانقلاب التي راح ضحيتها 240 شخصا. وقد ألقي القبض على نحو 50 ألف شخص، كما صدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق أكثر من 150 ألف آخرين ومن بينهم جنود وأفراد في الشرطة ومعلمون وموظفون حكوميون بسبب صلات مزعومة بينهم وبين حركة فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير الانقلاب الفاشل.

للمزيد: غولن يعترف بأنه التقى رجلا على صلة بالانقلاب ولكنه ينفي اتهامات التورط

ويعيش غولن في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا منذ عام 1999، ونفى الاتهام عن نفسه وأدان محاولة الانقلاب.

وتخشى جماعات معنية بالحقوق وحلفاء غربيون أن يتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الانقلاب الفاشل ذريعة لإسكات المعارضة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 24/12/2017

  • تركيا

    محكمة تركية تمنح إطلاق سراح مشروط لناشطين حقوقيين

    للمزيد

  • تركيا

    تركيا: إطلاق سراح مشروط لصحافيين متهمين بالضلوع في محاولة الانقلاب على أردوغان

    للمزيد

  • تركيا

    تركيا: مذكرات توقيف بحق 35 عاملا في وسائل إعلام بتهمة ارتباطهم "بمنظمة إرهابية"

    للمزيد

تعليق

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي