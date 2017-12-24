تركيا تفصل 2756 موظفا لارتباطهم بجماعات وكيانات "إرهابية"

قررت السلطات التركية فصل 2756 شخصا من أعمالهم في مؤسسات حكومية من بينهم جنود ومعلمون وموظفو وزارات، كما جاء في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية الأحد. وتتهم الحكومة هؤلاء المفصولين بارتباطهم بجماعات وكيانات "إرهابية" تعمل ضد الأمن القومي وذلك في إشارة إلى فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير الانقلاب الفاشل في 2016.

أعلنت السلطات التركية الأحد أنها فصلت 2756 شخصا من أعمالهم في مؤسسات حكومية من بينهم جنود ومعلمون وموظفو وزارات على خلفية محاولة الانقلاب في يوليو/تموز العام 2016.

وجاء في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية أن صلات اتضحت بين المفصولين وجماعات وكيانات "إرهابية" تعمل ضد الأمن القومي.

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وتقول الحكومة التركية إن الإجراءات التي تتخذها ضرورية بسبب محاولة الانقلاب التي راح ضحيتها 240 شخصا. وقد ألقي القبض على نحو 50 ألف شخص، كما صدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق أكثر من 150 ألف آخرين ومن بينهم جنود وأفراد في الشرطة ومعلمون وموظفون حكوميون بسبب صلات مزعومة بينهم وبين حركة فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير الانقلاب الفاشل.

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ويعيش غولن في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا منذ عام 1999، ونفى الاتهام عن نفسه وأدان محاولة الانقلاب.

وتخشى جماعات معنية بالحقوق وحلفاء غربيون أن يتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الانقلاب الفاشل ذريعة لإسكات المعارضة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 24/12/2017