محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال عهد التميمي بحجة أنها "تشكل خطرا على أمن الدولة"

قررت محكمة عوفر العسكرية غرب رام الله الاثنين تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، التي ضربت جنديين إسرائيليين، حتى الخميس، لأنها تشكل "خطرا على أمن الدولة". وتحولت الفتاة البالغة من العمر 17 عاما، منذ اعتقالها إلى رمز في مواجهة إسرائيل.

أعلنت محكمة عوفر العسكرية غرب رام الله الاثنين تمديد اعتقال الفتاة عهد التميمي التي ضربت جنديين حتى الخميس لأنها تشكل "خطرا على أمن الدولة".

وذكرت المحامية غابي لافكي أن "المحكمة قررت تمديد اعتقال عهد التميمي (17 عاما) مدة أربعة أيام حتى الخميس بحجة أنها تشكل خطرا على أمن الدولة".

كما ستقرر المحكمة في وقت لاحق إذا كانت ستمدد اعتقال ناريمان التميمي(43 عاما) والدة عهد ونور ناجي التميمي (21 عاما) ابنة عمها بعد انتشار شريط فيديو، تظهر فيه الفتاتان وهما تضربان جنديين في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة.

وفي شريط الفيديو الذي صور الجمعة بواسطة هاتف محمول على الأرجح، تظهر عهد ونور وهما تقتربان من جنديين يستندان إلى جدار، وتبدأ الفتاتان بدفعهما ثم تقومان بركلهما وصفعهما وتوجيه لكمات لهما.

ويظهر الشريط الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجنديين المسلحين لم يردا على الفتاتين، وتراجعا إلى الخلف.

كما يظهر شريط فيديو آخر الفتاتين تطلبان من الجنديين المغادرة في حين كانا يقفان على ما يبدو على مدخل منزل العائلة.

وتحاول ناريمان التدخل، في مسعى لدفع الجنود الى مغادرة مدخل المنزل.

ووقعت الحادثة أثناء يوم من الاشتباكات في أنحاء الضفة الغربية ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

يذكرأن فتى من عائلة التميمي أصيب الجمعة بالرصاص المطاطي في رأسه خلال الاحتجاجات، بحسب العائلة.

وتعد عائلة التميمي في واجهة المظاهرات الأسبوعية في قرية النبي صالح.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 25/12/2017