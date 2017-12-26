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الشرق الأوسط

إسرائيل تجري اتصالات مع "عشر دول على الأقل" لنقل سفاراتها إلى القدس

© أ ف ب | مسجد قبة الصخرة في القدس

فيديو ليلى عودة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/12/2017

كشفت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي هوتوفلي الاثنين عن اتصالات مع "عشر دول على الأقل" لنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس. ولم تكشف هوتوفلي أسماء الدول التي قد تتخذ هذه الخطوة، مكتفية بالقول إن "إعلان ترامب سيخلق تيارا لم نر حتى الآن سوى مقدماته".

أعلنت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي هوتوفلي الاثنين أن بلادها تتواصل "مع عشر دول على الأقل" لتنقل سفاراتها إلى القدس بعد قرار واشنطن الاعتراف بالمدينة عاصمة للدولة العبرية.

وقالت هوتوفلي للإذاعة العامة "نحن على اتصال بعشر دول على الأقل بعضها في أوروبا" لتنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.

وأدلت بهذا التصريح غداة إعلان غواتيمالا نيتها نقل سفارتها إلى القدس.

ولم تكشف المسؤولة الإسرائيلية أسماء الدول التي قد تتخذ هذه الخطوة، مكتفية بالقول إن "إعلان ترامب سيخلق تيارا لم نر حتى الآن سوى مقدماته".

وأوردت الإذاعة العامة نقلا عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن هندوراس والفلبين ورومانيا وجنوب السودان بين الدول الذي قد تتخذ هذه الخطوة.

لكنها أوضحت أن الأمر يقتصر حاليا على اتصالات ولا يشمل مفاوضات ملموسة لنقل سفارات هذه الدول إلى القدس في موعد وشيك.

وأعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس الأحد أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، في قرار رحب به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لكنه لقي تنديدا شديدا من قبل الفلسطينيين باعتباره "عملا مخزيا".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 26/12/2017

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