ماكرون يدعو العاهل السعودي إلى "رفع كامل" للحصار عن اليمن

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى "رفع كامل" للحصار عن اليمن، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما يوم الأحد 24 كانون الأول/ديسمبر، حسب مصدر في الإليزيه.

قال قصر الإليزيه الأربعاء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا خلال مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان يوم 24 كانون الأول/ديسمبر إلى رفع الحصار عن اليمن "بالكامل" لأجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلد الذي يعاني من أزمة إنسانية هي الأخطر في العالم.

وقال ماكرون للملك سلمان إن فرنسا ترى إنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن" وإنه "لا بد أن يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات". كما ذكر بأن فرنسا أدانت إطلاق الحوثيين صاروخا تم اعتراضه فوق الرياض في 19 كانون الأول/ديسمبر.

وقد أكد التحالف العسكري الأسبوع الماضي أن ميناء الحديدة سيبقى مفتوحا لثلاثين يوما أمام شحنات المساعدات والبضائع التي تنقل الأغذية والوقود.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا لمحاربة الحوثيين الذين سيطروا على أجزاء واسعة من اليمن ومنها العاصمة صنعاء ويفرض التحالف العسكري حصارا على البلد الفقير ولا يسمح بدخول المساعدات الإنسانية والحمولات التجارية إلا بعد تفتيشها.

ويثير هذا الحصار قلق المنظمات غير الحكومية ومنظمات الإغاثة الدولية في حين يشهد اليمن موجة من وباء الكوليرا تجاوز عدد المصابين به المليون، في حين يعتمد 80% من السكان على المساعدات الإنسانية للحصول على الدواء والرعاية الطبية والماء والغذاء.

إلى ذلك، قال الإليزيه إن إيمانويل ماكرون والملك سلمان بحثا أيضا الوضع في سوريا مشيرا إلى أن ماكرون أيد "العودة إلى عملية جنيف" و"العمل على خطة سلام متوازنة وتأييد الحل الشامل الذي يحترم كل أطياف المجتمع".

وشكر ماكرون العاهل السعودي لمساهمته بمئة مليون يورو لقوة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، في حين اقترحت الرياض عقد اجتماع متابعة في كانون الثاني/يناير قبل قمة للمانحين في بروكسل في شباط/فبراير.

وبعد أن قام بزيارة خاطفة إلى الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعتزم زيارة إيران وإسرائيل وفلسطين ولبنان والأردن خلال العام 2018.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/12/2017