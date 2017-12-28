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الشرق الأوسط

وفاة رونيت ماتالون... أديبة إسرائيلية من أصل مصري مناهضة لسياسة الاحتلال

© أ ف ب

آخر تحديث : 28/12/2017

توفيت الروائية رونيت ماتالون التي تعد من أبرز وجوه الأدب الإسرائيلي المعاصر عن 58 عاما الخميس بعد صراع مع مرض السرطان. رونيت التي ترجمت أعمالها إلى عدة لغات وتكللت مسيرتها الأدبية بجزائز عدة، كانت معروفة بمناهضتها لـ"سياسة احتلال الأراضي الفلسطينية التي تنتهجها إسرائيل".

توفيت الروائية الإسرائيلية رونيت ماتالون، المعروفة بمعارضتها للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، عن عمر ناهز الثامنة والخمسين عاما، بعد معاناة مع السرطان.

وتعد ماتالون من أبرز الأدباء في إسرائيل، وقد ترجمت أعمالها للعديد من اللغات، ونالت جوائز أدبية خلال مسيرتها. وتدرس أبرز رواياتها في إطار المناهج التعليمية المعتمدة لشهادة الثانوية العامة في إسرائيل منذ العام 2014.

وتنحدر ماتالون من أسرة مصرية، فقد هاجر والدها اليهودي إلى ما بات يعرف باسم إسرائيل حيث ولدت عام 1959. ولطالما أعربت عن معارضتها لسياسة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

والراحلة، التي عملت أيضا كصحافية وتعاونت مع صحيفة "هآرتس" لعدة سنوات، دأبت على التنديد في وسائل الإعلام المحلية باحتلال إسرائيل للضفة الغربية، ووصفت، في أحد تصريحاتها، إسرائيل بأنها "كالشخص المصاب بمرض عضال".

كما قالت ماتالون لصحيفة "لوموند" إنها تعيش في عهد "نظام للفصل العنصري"، الأمر الذي أثار أيضا موجة تنديد من قبل المتطرفين الإسرائيليين.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 28/12/2017

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