الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

الأسبوع الاقتصادي

الاقتصاد عام 2018.. هل سيميل ميزان القوة الاقتصادية باتجاه دول شرق آسيا؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

التوقعات الاقتصادية لعام 2018.. تحذيرات من انتهاء مرحلة الانتعاش الاقتصادي الوهمي

للمزيد

تذكرة عودة

تذكرة عودة إلى إمبراطورية أفريقيا الوسطى

للمزيد

ثقافة

قطاع غزة يغني للقدس

للمزيد

منتدى الصحافة

حال الإعلاميين في العالم.. 2017 عام سيئ لكنه ليس الأسوأ ج2

للمزيد

منتدى الصحافة

حال الإعلاميين في العالم.. 2017 عام سيئ لكنه ليس الأسوأ

للمزيد

ريبورتاج

لبنان.. مشروع قانون لتنظيم زواج القاصرين

للمزيد

ريبورتاج

مقهى الشاباندر في بغداد.. مكان تروي جدرانه تاريخ قرن من الأحداث

للمزيد

ريبورتاج

سوق ضخمة لأشهى الأطباق الإيطالية

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

مصر: قتلى وجرحى في هجوم على كنيسة بحلوان جنوب القاهرة

© أ ف ب/ أرشيف | عناصر من الشرطة المصرية أمام مستشفى في ضواحي القاهرة في 26 أيار/مايو 2017.

فيديو علا عباسي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/12/2017

أفادت مصادر أمنية مصرية الجمعة، أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم على كنيسة مار مينا العجايبي بضاحية حلوان جنوب القاهرة. وأضافت المصادر أن الشرطة قتلت مهاجما، وأوقفت مهاجما ثانيا كان بحوزته قنبلة.

قالت مصادر أمنية أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الجمعة في هجوم على كنيسة في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة وإن قوات الأمن قتلت مهاجما.

ويأتي هذا الاعتداء بعد أقل من تسعة أشهر على مقتل 45 شخصا في اعتداءين استهدفا كنيستين في الاسكندرية وطنطا في شمال مصر خلال قداس عيد الشعانين في نيسان/أبريل الفائت، وشهرين على مقتل أكثر من 300 شخص في مذبحة مروعة استهدفت مسجدا في شمال سيناء في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خالد مجاهد للتلفزيون الرسمي إن الاعتداء على الكنيسة الجمعة أوقع تسعة قتلى، إضافة إلى المهاجم الذي أردته الشرطة قتيلا، مشيرا إلى أن هناك خمسة جرحى بينهم شرطي.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر الفائت، قتل أكثر من 100 شخص في اعتداءات استهدفت ثلاث كنائس وحافلة تقل أقباطا في عدد من مدن البلاد، وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" تلك الاعتداءات متوعدا بالمزيد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيس بوك إن قوات الأمن "تصدت لمجهول كان يستقل دراجة بخارية حاول اجتياز النطاق الأمني الخارجي لكنيسة مارمينا وتمكنت من القبض عليه بعد إصابته".

ولم يوضح البيان إن كان منفذ الهجوم قد توفي متأثرا بجروحه في ما بعد.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن مسلحين اثنين هاجما الكنيسة وأن الشرطة تلاحق المسلح الثاني بعد أن لاذ بالفرار.

مداخلة مراسل فرانس24 في مصر

وأشار التلفزيون الرسمي في وقت لاحق أنه تم توقيف المهاجم الثاني الذي كان بحوزته قنبلة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في وزارة الداخلية قولها إن شرطيين قتلا في الهجوم على كنيسة مارمينا العجايبي.

المهاجمان فتحا النار عشوائيا على باب الكنيسة

وفي تصريح لفرانس 24، قال القديس إسحاق غالي، المسؤول الأمني بالكنيسة المستهدفة، أن المهاجمين أطلقا النار عشوائيا على باب الكنيسة، وأوقعا عددا من القتلى تتراوح أعمارهم بين 43 و90 عاما.

وأضاف غالي أن الكنيسة كانت ممتلئة بالمصلين صباحا، إلا أنهم كانوا قد غادروها قبيل وقوع الهجوم.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال توجه إلى مكان الحادث لمتابعة تطوراته عن قرب.

مداخلة القديس إسحاق غالي- المسؤول الأمني بكنيسة مارمينا العجايبي

وقالت بوابة الأهرام إن الهجوم استهدف كنيسة مار مينا العجايبي في الضاحية. ولم يتضح إن كان المهاجم بين القتلى الثلاثة.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 29/12/2017

  • مراسلون

    مسيحيو مصر: التهديد الإرهابي والعيش المشترك

    للمزيد

  • الشرق الأوسط

    بابا الأقباط يرفض استقبال نائب الرئيس الأمريكي إثر قرار ترامب حول القدس

    للمزيد

  • مصر

    مصر: الشرطة تعتقل رجلا بعد طعنه حارس كنيسة بالإسكندرية

    للمزيد

تعليق

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي