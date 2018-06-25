تركيا: ردود فعل دولية متباينة على فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة

حقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نصرا كبيرا بعد فوزه من الدورة الأولى للانتخابات، وسيتسلم ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات يتمتع فيها بسلطات وسعها بموجب تعديل دستوري أقر العام الماضي في استفتاء. وبدأت ردود الفعل تظهر من قبل قادة العالم على إعادة انتخابه.

حسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه، ليستمر في سدة الحكم في أنقرة لخمس سنوات أخرى بسلطات معززة، ما أثار ردود فعل مختلفة من أبرز قادة العالم.

روسيا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن "نتائج الانتخابات دليل واضح على النفوذ السياسي الكبير لأردوغان والدعم الواسع الذي تحظى به قيادته بفضل نهجها إزاء المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها تركيا ولتعزيز موقف البلاد على صعيد السياسة الخارجية".

إيران

قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني "أصدق التهاني" لأردوغان. وعبر عن أمله في أن تتطور العلاقات الثنائية "بشكل إضافي استنادا إلى الروابط الثابتة التاريخية والثقافية والدينية وحسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون المسؤول الوثيق بين البلدين بخصوص التطورات في المنطقة والعالم الإسلامي من أجل تمهيد الطريق بشكل أفضل لحل القضايا وإرساء السلام والاستقرار وكذلك رفاه شعوب المنطقة".

حلف الأطلسي

هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الرئيس التركي على إعادة انتخابه. وقال "أتقدم بالتهاني للرئيس أردوغان على إعادة انتخابه كرئيس وللشعب التركي على نسبة المشاركة المرتفعة في الانتخابات". وأضاف أن الحلف "مبني على بعض القيم الجوهرية: الديمقراطية وسيادة القانون والحرية الفردية. أنا شخصيا أولي أهمية بالغة لهذه القيم وأؤكد على أهميتها في العديد من عواصم الدول الأعضاء في الحلف بما فيها أنقرة عندما ألتقي القادة الأتراك هناك".

الصين

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ أن بكين تهنئ أردوغان و"تحترم الخيار الذي قام به الشعب التركي".

وقال "إن الصين تعلق أهمية كبرى على علاقاتها مع تركيا. في السنوات الماضية وتحت إشراف رئيسي الدولتين شهدت علاقاتنا الثنائية والتعاون بيننا في كل المجالات تقدما وحققت الكثير من النتائج الإيجابية". وأضاف "الصين ترغب في زيادة العمل مع تركيا من أجل المضي قدما في تعاوننا الإستراتيجي من أجل خدمة مصالح بلدينا وشعبينا".

بريطانيا

أعلن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن "بريطانيا تتطلع لمواصلة علاقاتها الوثيقة مع تركيا". وأضاف "أن البلدين لديهما مجموعة واسعة من المصالح المشتركة لا سيما أمن المنطقة ومكافحة الإرهاب والاستثمارات والتجارة الثنائية. سنتعاون مع الرئيس أردوغان وحكومته لتطوير هذه العلاقة الثنائية المهمة".

اليونان

اكتفى وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس بالقول ردا على أسئلة الصحافيين "آمل في أن يصبح (أردوغان) بعد هذا الفوز الانتخابي، أقل عصبية". وكان كوتزياس قد أعلن الأسبوع الماضي أنه على أردوغان "أن يبدي مزيدا من المرونة والنية بحل المشاكل" في إشارة خصوصا إلى مسألة توقيف جنديين يونانيين منذ آذار/مارس في مدينة تركية.

السويد

اعتبرت وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم أن "تركيا ليست في موقع إعطاء دول أخرى دروسا في الديمقراطية في وقت يقبع فيه زعيم المعارضة (الكردي) في السجن منذ فترة طويلة".

وكانت تشير إلى خطاب الفوز الذي ألقاه أردوغان وقال فيه إن نحو 90% من الناخبين "أعطوا العالم بأسره درسا في الديمقراطية".

وقالت وزيرة خارجية السويد قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إن "القضية الكردية والتطورات الاقتصادية في تركيا تطرح تحديا جديا. كنا قلقين حيال طريقة تطور تركيا في الآونة الاخيرة، كان الأمر مثيرا للقلق".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا ستصبح أكثر ديمقراطية مع تعزيز سلطات أردوغان قالت والستروم "للأسف ليس لدي أمل كبير لكن يجب إعطاؤهم فرصة".

صربيا

هنأ الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أردوغان قائلا إن بلغراد "ستستمر في أن تكون شريكا موثوقا لتركيا ولدورها كقائد مستعد للدفاع عن القيم والمبادئ في هذه الأوقات الصعبة جدا".

البوسنة والهرسك

عبر الزعيم البوسني المسلم بكر عزت بيغوفيتش لأردوغان "عن قناعته بأنه سيواصل قيادة تركيا لما فيه خير الشعب التركي وأنه سيواصل على الساحة الدولية النضال من أجل حقوق الأشخاص المحرومين منها".

وأضاف "لهذا السبب تحديدا يتم الاحتفال بفوزك ليس فقط في تركيا وإنما في العالم الإسلامي أيضا".

بلغاريا

هنأ رئيس وزراء بلغاريا بويو بوريسوف أردوغان على فوزه في اتصال هاتفي.

وقال "أنا مقتنع باننا سنعمل معا لتعزيز العلاقات بين بلدينا في مجال الهجرة، كذلك من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".

المجر

هنأ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الرئيس التركي على إعادة انتخابه، معتبرا أن "استقرار تركيا نبأ سار" لأوروبا. ووجه أوربان برقية تهنئة إلى الرئيس التركي قال فيها إن "قارتنا تواجه مشاكل أمنية خطيرة ومن الضروري تجاوزها من أجل تعاون فعال مع تركيا".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 25/06/2018