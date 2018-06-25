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ترامب يدعو لطرد المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة دون اللجوء للقضاء
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45 عاما وخمسة أشهر وعشرة أيام.. الحضري أكبر لاعب سنا يخوض مباراة في كأس العالم 2018؟
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مالي: صيادون يقتلون 32 من الرعاة الرحل "الفولاني" وسط مالي
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مشجعو المنتخب المغربي يدعمون فريقهم قبل مباراته الأخيرة أمام إسبانيا
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ليبيا: خفر السواحل ينقذ نحو ألف مهاجر من الغرق في البحر المتوسط
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تركيا: المنافس الأبرز في الانتخابات الرئاسية محرم إينجه يقر بخسارته أمام أردوغان
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مونديال روسيا: مواجهة شكلية بين مصر والسعودية.. ومناظرة عن بعد بين البرتغال وإسبانيا
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احتفالات كردية بدخول حزب ديمرتاش البرلمان التركي
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نبيل الطرابلسي يعزز الوجود التونسي في مونديال روسيا بحضوره مدربا مساعدا لنيجيريا
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مونديال روسيا: السعودية تحسم القمة العربية أمام مصر والأوروغواي تنتزع صدارة المجموعة من روسيا
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إضراب في بازار طهران احتجاجا على تدهور قيمة الريال الإيراني
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مواقع التواصل الاجتماعي السعودية تحتفل بحق قيادة السعوديات للسيارة
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