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الشرق الأوسط

احتفالات كردية بدخول حزب ديمرتاش البرلمان التركي

© أ ف ب/أرشيف

فيديو سهام فرج

آخر تحديث : 25/06/2018

عمت الاحتفالات شوارع مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية والواقعة في جنوب شرق تركيا، بعد أن تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، الذي يتزعمه صلاح الدين ديمرتاش عتبة الـ10 ٪ من الأصوات في الانتخابات التشريعية التركية. ما يؤهله لتمثيل الأقلية الكردية في البرلمان.

نشرت في : 25/06/2018

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