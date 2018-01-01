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الشرق الأوسط

النيابة العامة الإسرائيلية تطلب توجيه 12 تهمة للفلسطينية عهد التميمي

© أ ف ب | عهد التميمي (الثانية من اليمين) خلال مثولها أمام المحكمة العسكرية في سجن عوفر في بلدة بيتونيا في الضفة الغربية المحتلة في 25 كانون الأول/ديسمبر 2017

آخر تحديث : 01/01/2018

طلبت النيابة العامة الإسرائيلية الاثنين توجيه 12 تهمة للفتاة الفلسطينية عهد التميمي تتضمن الاعتداء على قوات الأمن وإلقاء الحجارة، وفق ما أعلنت محاميتها.

طلبت النيابة العامة الإسرائيلية الاثنين توجيه 12 تهمة للفتاة الفلسطينية عهد التميمي (16 عاما) التي ضربت جنديين إسرائيليين في تسجيل انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حسبما أعلنت محاميتها.

وأوضحت المحامية غابي لاسكي للصحافيين قبل أن تبدأ جلسة الاستماع الخاصة بموكلتها في محكمة عوفر العسكرية قرب رام الله أن التهم تتضمن الاعتداء بالضرب وتتعلق بستة حوادث مختلفة. ومن بين التهم إلقاء الحجارة والتهديدات، بحسب لاسكي.

ويسعى الادعاء أيضا إلى توجيه خمس تهم إلى والدتها ناريمان، بينما تم بالفعل تقديم لائحة اتهام ضد قريبتها نور (20 عاما).

وقامت كل من عهد ونور في 15 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالاقتراب من جنديين يستندان إلى جدار في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة، وراحتا تدفعانهما قبل أن تقومان بركلهما وصفعهما وتوجيه لكمات لهما.

ويظهر الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجنديين المسلحين لم يردا على الفتاتين، وتراجعا إلى الخلف، بينما حاولت ناريمان، والدة عهد، التدخل في مسعى لدفع الجنود إلى مغادرة مدخل المنزل.

ووقعت الحادثة أثناء يوم من المواجهات في أنحاء الضفة الغربية ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويومها أصيب فتى من عائلة التميمي بالرصاص المطاطي في رأسه خلال الاحتجاجات، وفق العائلة.

وعهد ابنة الناشط المعروف باسم التميمي الذي يقود تظاهرات أسبوعية في قريته النبي صالح احتجاجا على استيلاء المستوطنين على أراضي القرية.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 01/01/2018

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