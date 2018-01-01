إيران: عدة قتلى نتيجة الاحتجاجات وروحاني يتوعد "مثيري الاضطرابات"

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الاثنين إن الشعب "سيرد على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون" الذين يتظاهرون منذ أيام في أنحاء البلاد. وجاءت تصريحات روحاني بعد تجدد المظاهرات الليلية والاشتباكات التي أودت بحياة 12 شخصا، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي.

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الاثنين بأن الشعب "سيرد على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون" الذين يتظاهرون منذ أيام في أنحاء إيران.

وفي تصريح نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لروحاني، قال إن "أمتنا ستتعامل مع هذه الأقلية التي تردد شعارات ضد القانون وإرادة الشعب، وتسيء إلى مقدسات الثورة وقيمها" مضيفا أن "الانتقادات والاحتجاجات فرصة وليست تهديدا، والشعب سيرد بنفسه على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون". يذكر أن التلفزيون الرسمي أعلن عن ارتفاع عدد قتلى الاضطرابات ليل الأحد الاثنين في إيران إلى عشرة أشخاص. لترتفع بذلك حصيلة القتلى الإجمالية إلى 12 منذ انطلاق التظاهرات الخميس.

وقتل متظاهران خلال صدامات مساء الأحد في مدينة إيذج بجنوب غرب إيران، حسبما نقلت وكالة "إيلنا" القريبة من الإصلاحيين عن النائب المحلي هداية الله خادمي.

وذكر خادمي "لقد تظاهر سكان من إيذج على غرار ما حصل في سائر أنحاء البلاد احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية لكن للأسف قُتل شخصان وأصيب آخرون بجروح (...) ولا أعلم إذا كان إطلاق النار مصدره قوات الأمن أو متظاهرين".

مداخلة مراسل فرانس 24 علي منتظري حول تواصل المظاهرات في إيران

مظاهرات متفرقة بعد خطاب روحاني

وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشبكات التواصل الاجتماعي، أن عدة مدن إيرانية شهدت مظاهرات متفرقة مساء الأحد تخللتها أعمال عنف، على الرغم من الدعوة إلى الهدوء التي وجهها الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وفي العاصمة الإيرانية، أطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات صغيرة من المتظاهرين الذين أطلقوا شعارات ضد الحكم في حي جامعة طهران.

وشهدت مدن أخرى ولا سيما كرمنشاه (غرب) وشاهين شهر (قرب أصفهان)، وتاكستان (شمال)، وزنجان (شمال)، وإيذج (جنوب غرب) مظاهرات محدودة وأظهرت فيديوهات نشرتها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تعرّض مبان عامة، ومراكز دينية، ومصارف ومراكز الباسيج (قوات شبه عسكرية مرتبطة بالحرس الثوري) لهجمات وأحيانا عمليات إحراق.

كما هاجم المتظاهرون سيارات تابعة للشرطة وأضرموا فيها النيران.

ومساء الأحد قتل شخصان في مدينة دورود (غرب)، وفي وقت سابق أعلن عن مقتل شخصين آخرين مساء السبت في نفس المدينة خلال مواجهات.

وأعلن قائد شرطة المدينة للتلفزيون الرسمي "تعرّض مبان عامة ومراكز دينية ومصارف لهجمات وعمليات إحراق. وإصابة عناصر بجروح".

وذكر القائد الأمني أن المتظاهرين استولوا على شاحنة تابعة لجهاز الإطفاء وفكوا فراملها من على إحدى التلال. وأكد "صدمت المركبة شخصين إحدهما مسن والآخر مراهق ما أدى إلى مقتلهما".

ونقلت وكالة أنباء مهر عن حبيب الله خوجاسته بور نائب حاكم مقاطعة لورستان الإيرانية "تسجيل اضطرابات في مدن نور أباد ودورود وخرم أباد (...) وتوقيف مثيري الشغب".

وصرح مسؤول محلي للوكالة نفسها توقيف عشرة من مثيري الشغب في أروميه (شمال غرب).

وتشهد إيران منذ الخميس الماضي مظاهرات احتجاجا على التضخم والبطالة، بدأت من مدينة مشهد (شمال غرب) وامتدت إلى باقي أنحاء البلاد.

روحاني يدعو إلى تأمين مساحة النقد

ومساء الأحد رأى روحاني أن الأجهزة الحكومية ينبغي أن تؤمن لمواطنيها "مساحة للنقد"، مشيرا إلى ضرورة "توفير الظروف للنقد والاحتجاجات القانونية بما في ذلك التظاهرات"، منددا في الوقت نفسه بأعمال العنف وتدمير المباني العامة.

جزء من كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني

وأكد روحاني أن "النقد شيء والعنف وتدمير الممتلكات شيء آخر".

وكانت السلطات قد قطعت الإنترنت عن الهواتف النقالة لساعات عدة ليل السبت الأحد، للحد من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ولاسيما تطبيقي تيليغرام وأنستغرام واسعي الانتشار في إيران، من أجل الحؤول دون قيام مظاهرات جديدة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 01/01/2018