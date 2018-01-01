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الشرق الأوسط

البحرين تطلب من مواطنيها مغادرة إيران وعدم السفر إليها "تحت أي ظرف"

© أ ف ب | وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد الخليفة خلال الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب في القاهرة / نوفمبر/تشرين الثاني 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/01/2018

دعت البحرين الاثنين مواطنيها لعدم السفر "نهائيا وتحت أي ظرف" لإيران بسبب "الاضطرابات الواسعة وأعمال العنف" في تلك البلاد.

وطالبت وزارة الخارجية البحرينية في بيان على تويتر مواطنيها بمغادرة إيران فورا "مع توخي أقصى درجات الحذر والحيطة"، كما دعتهم لعدم السفر إليها "نهائيا وتحت أي ظرف" بسبب "الاضطرابات الواسعة وأعمال العنف" في البلد الإسلامي ذي الغالبية الشيعية.

للمزيد: إيران: عدة قتلى نتيجة الاحتجاجات وروحاني يتوعد "مثيري الاضطرابات"

وحذرت المملكة الخليجية مواطنيها من أن إيران "تمر باضطرابات واسعة وأوضاع أمنية غير مستقرة" تتخللها "أعمال عنف بالغة الخطورة".

ويسافر المسلمون الشيعة، الذين يمثلون غالبية في البحرين، إلى إيران بشكل عام لأسباب دينية.

والعلاقات بين البحرين التي تحكمها سلالة سنية وإيران الشيعية متوترة بسبب اتهامات المنامة لطهران بالتدخل في شؤونها الداخلية.

والبحرين هي أول دول خليجية توجه تحذيرا من السفر إلى إيران حيث قتل 12 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية الخانقة في مدينة مشهد الخميس قبل أن تنتقل لمدن أخرى وتتحول إلى احتجاجات على النظام.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/01/2018

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