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الشرق الأوسط

سوريا: بشار الأسد يعين وزراء جددا للدفاع والصناعة والإعلام

© أ ف ب (أرشيف) | الرئيس السوري بشار الأسد

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/01/2018

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الرئيس بشار الأسد عين الاثنين العماد علي عبد الله أيوب وزيرا للدفاع ومحمد مازن علي يوسف وزيرا للصناعة وعماد عبد الله سارة وزيرا للإعلام.

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الاثنين مرسوما بتعيين العماد علي عبدالله أيوب، رئيس هيئة الأركان العامة، وزيرا للدفاع خلفا للعماد فهد الجاسم الفريج، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وعين الأسد أيضا وزيرين جديدين للصناعة والإعلام.

ونقلت سانا أن "الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 1 للعام 2018 القاضي بتسمية كل من السادة العماد علي عبد الله أيوب وزيراً للدفاع ومحمد مازن علي يوسف وزيراً للصناعة وعماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام".

وهي المرة الثالثة التي يعين فيها الأسد وزيرا جديدا للدفاع منذ اندلاع الحرب في سوريا في آذار/مارس العام 2011.

وكان الفريج (67 عاما) قد عين في العام 2012 إثر مقتل وزير الدفاع وقتها داوود راجحة في انفجار استهدف مبنى الأمن القومي في وسط دمشق وأسفر أيضا عن مقتل قادة آخرين. وجرى حينها تعيين أيوب رئيسا لهيئة الأركان ليخلف الفريج.

وأيوب من مواليد محافظة اللاذقية الساحلية في العام 1952، وفق موقع وزارة الدفاع السورية. انتسب إلى الكلية الحربية في العام 1971 وتدرج بالرتب إلى أن رقي إلى رتبة عماد في العام 2012.

وعين الأسد كلا من عماد سارة، المدير العام السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وزيرا للإعلام خلفا لمحمد رامز ترجمان الذي تسلم منصبه مع تشكيل الحكومة الجديدة في صيف العام 2016، ومحمد يوسف وزيرا للصناعة خلفا لأحمد الحمو، الذي تسلم منصبه أيضا في ذات الوقت.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 01/01/2018

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