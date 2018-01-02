إيران: تسعة قتلى في مظاهرات ليلية وعدد المعتقلين يبلغ 450

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن مقتل تسعة أشخاص من خلفيات مختلفة ليل الاثنين في منطقة أصفهان بوسط إيران، في أعمال عنف على صلة بالاحتجاجات التي تهز البلاد منذ الخميس. وأوقف حوالى 450 شخصا منذ السبت في العاصمة طهران بحسب ما أعلن نائب محافظ طهران علي أصغر ناصر بخت. وما زالت مظاهر الاحتجاج وأعمال العنف تتوسع في العديد من المدن الإيرانية.
قتل تسعة أشخاص، ستة منهم متظاهرون، بالإضافة لشرطي وعنصر من الحرس الثوري وأحد المارة ليل الاثنين في منطقة أصفهان بوسط إيران في أعمال عنف على صلة بالاحتجاجات التي تهز البلاد منذ الخميس، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الثلاثاء.
مداخلة مراسل فرانس 24 علي منتظري حول مقتل 9 أشخاص خلال المظاهرات في إيران
وقتل ستة متظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن فيما كانوا يحاولون مهاجمة مركز للشرطة في مدينة قهدريجان فيما قتل عنصر في الحرس الثوري في كهريز سنغ فيما قتل أحد المارة في خميني شهر، بحسب التلفزيون الرسمي، إضافة إلى شرطي قتل برصاص أطلق من سلاح صيد في نجف أباد المجاورة، وقد أعلن مقتله مساء الاثنين.
تحتاج إلى التحقق من البريد الإلكتروني الخاص بك لإكمال تسجيلك راجع صندوق لتأكيد عنوان الخاص بك عن طريق النقر على الرابط في البريد الإلكتروني تأكيد أو إعادة إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتلقي مرة أخرى تأكيد بالبريد الإلكتروني