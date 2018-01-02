ترامب يندد بالنظام الإيراني "الوحشي والفاسد" وطهران تدين تغريداته

نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في تغريدة على تويتر، بالمتظاهرين في إيران، وقال إنهم يتحركون ضد نظام طهران "الوحشي والفاسد". وردا على ترامب، صرح روحاني "هذا الرجل الذي يقف بكليته ضد الأمة الإيرانية لا يحق له أن يشفق على شعب إيران". وفي أول تعليق له، اتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي "أعداء" إيران بالتآمر ضد الجمهورية الإسلامية.

بعد ستة أيام على اندلاع التظاهرات المتواصلة في إيران، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء بالمتظاهرين وقال إنهم يتحركون ضد نظام طهران "الوحشي والفاسد". وأسفرت المظاهرات عن مقتل 21 شخصا واعتقال المئات.

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وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "شعب إيران يتحرك أخيرا ضد النظام الإيراني الوحشي والفاسد"، وذلك بعد يوم على دعوته إلى تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية.

وأردف "كل تلك الأموال التي أعطاهم إياها الرئيس أوباما بحماقة ذهبت إلى الإرهاب وداخل جيوبهم. القليل من الطعام لدى الناس؛ الكثير من التضخم؛ وانعدام حقوق الإنسان. الولايات المتحدة تراقب".

ومنذ اندلاع التظاهرات في إيران الأسبوع الماضي، يدلي ترامب بمواقفه على تويتر ويلوح بإمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2017 بين إيران والدول الست الكبرى - بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة - والذي اعتبر إنجازا للسياسة الخارجية لإدارة أوباما.

وغرد الاثنين قائلا إن "زمن التغيير" حان في إيران وإن الشعب الإيراني "متعطش" للحرية.

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علي خامنئي: "أعداء" إيران يتآمرون ضد الجمهورية الإسلامية

وفي أول تعليق له على التظاهرات المستمرة لليوم السادس، اتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي "أعداء" إيران بالتآمر ضد الجمهورية الإسلامية.

كلمة علي خامنئي حول التدخل الخارجي لإثارة المشاكل في إيران

روحاني: الأحرى بترامب الاهتمام بـ"المشردين والجوعى"

من جهته، رد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالقول إنه "لا يحق" للرئيس الأمريكي التعاطف مع المحتجين الإيرانيين بعدما "وصف قبل بضعة أشهر الأمة الإيرانية بأنها إرهابية".

وأضاف "هذا الرجل الذي يقف بكليته ضد الأمة الإيرانية لا يحق له أن يشفق على شعب إيران".

وردت وزارة الخارجية الإيرانية على هجوم ترامب الأخير على إيران، بالقول إن الأحرى به الاهتمام بـ"المشردين والجوعى" في بلاده عوضا عن إهانة الإيرانيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي "عوضا عن إضاعة وقته في كتابة تغريدات عديمة الفائدة ومهينة بخصوص دول أخرى، الأحرى بـ(ترامب) الاهتمام بالقضايا المحلية في بلاده مثل القتل اليومي لعشرات الأشخاص (...) ووجود ملايين المشردين والجوعى".

يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في مشهد ثاني كبرى المدن الإيرانية، وامتدت إلى مناطق أخرى لتصبح أكبر تهديد للنظام الإسلامي منذ التظاهرات الحاشدة في 2009.

وقال مسؤولون إيرانيون إن حسابات إلكترونية في الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية تقوم بإثارة التظاهرات التي اتهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي "أعداء" إيران بالوقوف وراءها.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 02/01/2018