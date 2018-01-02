الاتحاد الأوروبي يبدي أمله بأن "تضمن" طهران حق التظاهر وبريطانيا تدعو للسماح بحرية التعبير

أعرب الاتحاد الأوروبي الاثنين عن "أمله" في أن "تضمن" طهران حق التظاهر للمحتجين وذلك بعد خمسة أيام على مظاهرات تشهدها إيران ضد حكومة الرئيس حسن روحاني. كما دعا وزير الخارجية البريطاني السلطات الإيرانية إلى السماح بـ"حرية التعبير والتظاهر السلمي"، مشددا على أهمية حصول "نقاش هادف" حول مطالب المتظاهرين.

أعرب الاتحاد الأوروبي الاثنين عبر المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، عن "أمله" في أن "تضمن" طهران حق التظاهر وذلك في اليوم الخامس من المظاهرات التي شهدتها إيران ضد حكومة الرئيس حسن روحاني والتي تخلل بعضها أعمال عنف دموية.

وقالت موغيريني "تابعنا المظاهرات التي قام بها المواطنون الإيرانيون خلال الأيام الماضية. كنا على اتصال بالسلطات الإيرانية، ونتوقع أن يكون الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مضمونا بعد التصريحات العلنية للرئيس روحاني".

وأضافت "سنواصل رصد التطورات".

وتشهد إيران مظاهرات مستمرة منذ الخميس احتجاجا على الضائقة الاقتصادية ورفضا لسياسات حكومة الرئيس حسن روحاني، وقد تخلل هذه الاحتجاجات أعمال عنف قتل خلالها ما مجموعه 13 شخصا، بينهم 10 متظاهرين، واعتقل العشرات.

وهي أكبر موجة مظاهرات منذ الحركة الاحتجاجية ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد عام 2009 والتي قابلها النظام بموجة قمع شديدة.

وكان روحاني قد أكد رفضه "العنف وتدمير الممتلكات العامة"، مشددا في الوقت نفسه على أنه يجب تأمين "مساحة يتمكن عبرها أنصار الثورة والشعب من التعبير عن قلقهم اليومي".

من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن "زمن التغيير" قد حان في إيران، بعدما أكد في وقت سابق أن "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".

وانتخب روحاني لولاية ثانية في أيار/مايو الماضي، بعدما ساهم في خروج إيران من عزلتها مع رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وعقد الإيرانيون آمالا كبيرة أن يؤدي الاتفاق التاريخي مع الدول الكبرى حول الملف النووي إلى انتعاش إقتصادي، لكن ثمار هذا الاتفاق لم تظهر بعد.

بريطانيا تدعو للسماح بالتظاهر السلمي

كما دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الاثنين السلطات الإيرانية إلى السماح بـ"حرية التعبير والتظاهر السلمي"، مشددا على أهمية حصول "نقاش هادف" حول مطالب المتظاهرين الذين يحتجون منذ خمسة أيام على سياسات حكومة الرئيس روحاني في تحركات تخللتها أعمال عنف أوقعت 13 قتيلا.

وقال جونسون في تعليق نشره على صفحته على موقع فيس بوك إن "المملكة المتحدة تراقب الأحداث في إيران من كثب. نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك نقاش هادف حول القضايا المشروعة والمهمة التي يثيرها المتظاهرون، ونحن نتطلع إلى السلطات الإيرانية للسماح بذلك".

وشدد الوزير البريطاني على أهمية "أن يكون الناس قادرين على التمتع بحرية التعبير والتظاهر السلمي في إطار القانون".

وأضاف "نأسف للخسائر في الأرواح التي وقعت في الاحتجاجات في إيران، ونناشد جميع المعنيين الامتناع عن العنف واحترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

قلق تركي

وأعربت تركيا الثلاثاء عن "قلقها" إزاء المظاهرات المتواصلة في إيران، محذرة من مغبة أي تصعيد للاضطرابات.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "تركيا قلقة إزاء الأنباء عن أن المظاهرات في إيران ... تنتشر وتوقع قتلى وأيضا وإزاء الأضرار التي لحقت ببعض المباني الحكومية" داعية "إلى تغليب المنطق لمنع أي تصعيد".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 02/01/2018