إسرائيل تطلق خطة لطرد نحو 40 ألف مهاجر أفريقي غير شرعي

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ببدء تنفيذ خطة تهدف إلى "إخراج المهاجرين الذين دخلوا إلى إسرائيل بشكل غير قانوني". وتسعى إسرائيل عبر برنامج أطلقته الأربعاء إلى تخيير نحو 40 ألف مهاجر، غالبيتهم من الإريتريين والسودانيين، بين العودة إلى بلدانهم طوعا أو السجن لفترة غير محددة.

أطلقت إسرائيل الأربعاء برنامجا يسعى إلى جعل نحو 40 ألف مهاجر أفريقي غير شرعي يختارون بين ترك الدولة العبرية طوعا أو سجنهم لفترة زمنية غير محددة.

ورحب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بداية اجتماع حكومته ببدء تنفيذ الخطة التي تهدف إلى "إخراج المهاجرين الذين دخلوا إلى إسرائيل بشكل غير قانوني".

وأمهلت إسرائيل المهاجرين الأفارقة حتى نهاية آذار/مارس المقبل ليقرروا إما مغادرة إسرائيل طوعا وإما دخول السجن.

للمزيد: إسرائيل تقرر إغلاق مركز للمهاجرين وتمهل 40 ألف أفريقي ثلاثة أشهر لمغادرة أراضيها

وبحسب أرقام صادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإن هذه الخطة تشمل 38 ألف شخص، غالبيتهم من الإريتريين والسودانيين. وسيحصل كل مهاجر يوافق على المغادرة على تذكرة طيران ونحو 3000 يورو.

وفي هذا البرنامج، تعترف الحكومة الإسرائيلية ضمنا بعدم قدرة المهاجرين السودانيين والإريتريين على العودة إلى بلادهم.

ويعتبرالنظام الإريتري واحدا من أشد الأنظمة قمعا في العالم. وفي حزيران/يونيو 2016، اتهمته لجنة تحقيق للأمم المتحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع.

ويلاحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية.

وصرحت منظمات غير حكومية إسرائيلية تدعم المهاجرين أن الدولة العبرية وقعت اتفاقات مع بلدان أخرى لاستقبال المهاجرين الذين يغادرون طوعا، وبين هذه الدول رواندا وأوغندا.

ووصلت غالبية من المهاجرين إلى إسرائيل بعد تسللها بطريقة غير شرعية عبر صحراء سيناء المصرية منذ عام 2007. وتوقف التدفق بعد بناء الدولة العبرية لسياج إلكتروني على الحدود مع مصر.

وأقامت إسرائيل مراكز لاحتجاز المهاجرين الأفارقة في الجنوب.

وبحلول الأول من آذار/مارس المقبل، يمكن للمهاجرين أن يغادروا إسرائيل طوعا ولكن سيتم خفض المبلغ المالي الذي سيحصلون عليه. وسيتم سجن كل الذين يرفضون ذلك، بحسب وزارة الداخلية.

وفي هذا الشأن، قال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان المسؤول عن تطبيق البرنامج أن إسرائيل "مصممة على إبعاد عشرات الآلاف من المهاجرين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية".

وتشير أرقام رسمية إسرائيلية إلى أن نحو 4000 مهاجر غير شرعي تركوا إسرائيل العام 2017.

وكان نتانياهو قد زار في أواخر آب/أغسطس الماضي جنوب تل أبيب، حيث يقيم آلاف المهاجرين الأفارقة، وتعهد "إعادة" هذه المنطقة إلى "المواطنين الإسرائيليين".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 03/01/2018