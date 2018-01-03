الرئيس الأمريكي يتهم الفلسطينيين برفض التفاوض للسلام ويهدد بوقف المساعدات

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر الثلاثاء قائلا إن الولايات المتحدة قد توقف المساعدات للفلسطينيين في المستقبل، متهما إياهم بأنهم لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات السلام مع إسرائيل. وقال ترامب إن واشنطن تعطي الفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا تنال أي تقدير أو احترام. ومن جهتها، ردت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية الأربعاء قائلة إن الفلسطينيين لن يخضعوا "للابتزاز".

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء بوقف المساعدة المالية الأمريكية التي تزيد عن 300 مليون دولار سنويا للفلسطينيين الذين ردوا بالتأكيد أنهم لن يخضعوا "للابتزاز".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا نحصل منهم على أي تقدير أو احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام مع إسرائيل".

وأضاف في تغريدة ثانية "طالما أن الفلسطينيين ما عادوا يريدون التفاوض على السلام، لماذا ينبغي علينا أن نسدد لهم أيا من هذه الدفعات الضخمة في المستقبل؟".

وردا على إعلان ترامب، أكدت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية الأربعاء أن الفلسطينيين لن يخضعوا "للابتزاز". وقالت في بيان "لن نخضع للابتزاز". وأضافت إن "الرئيس ترامب خرب سعينا إلى السلام والحرية والعدالة، والآن يلوم الفلسطينيين على عواقب أعماله اللامسؤولة".

وتفيد أرقام نشرت على الموقع الإلكتروني لوكالة مساعدات التنمية الأمريكية (يو إس إيد) إن الولايات المتحدة دفعت 319 مليون دولار إلى الفلسطينيين عبر وكالتها. تضاف إلى ذلك 304 ملايين دولار من المساعدات التي قدمتها واشنطن إلى برامج الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.

ولم يوضح ترامب إلى أي مساعدات يشير في قراره.

سياسة الإجراءات الانتقامية

كانت الولايات المتحدة قد هددت الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر لمصلحة قرار يرفض اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل بأنها ستتخذ إجراءات انتقامية بحقها. وإثر صدور القرار الذي أيدته 128 دولة ورفضته تسع دول وامتنعت عن التصويت عليه 35 دولة، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن "الولايات المتحدة ستتذكر هذا اليوم".

وأضافت إن "هذا التصويت سيحدد الفرق بين كيفية نظر الأمريكيين إلى الأمم المتحدة وكيفية نظرتنا إلى الدول التي لا تحترمنا في الأمم المتحدة".

وعشية ذلك التصويت قال ترامب "يأخذون مئات ملايين الدولارات وحتى مليارات الدولارات ثم يصوتون ضدنا"، مضيفا في تهديد واضح "دعوهم يصوتون ضدنا، سنقتصد الكثير (من المال) والأمر سيان بالنسبة إلينا".

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض يؤكد ترامب أنه قادر على التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الملف الذي أخفق كل الرؤساء السابقين في تسويته.

ويضاعف موفد الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غيرنبلات منذ أشهر اللقاءات في المنطقة لمحاولة إطلاق عملية السلام المتوقفة. وكلف جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره العمل على خطة سلام أيضا.

لكن هذا الإجراء الجديد بمعاقبة الفلسطينيين بعد أسابيع من اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، يجعل احتمال استئناف عملية السلام أبعد.

ووجهت إسرائيل ضربة جديدة للآمال في حل ينص على إقامة دولتين مع تبني الكنيست الثلاثاء مشروع قانون يجعل من الصعب على أي حكومة إسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في إطار اتفاق سلام في المستقبل، وقد اعتبره الفلسطينيون "إعلان حرب على الشعب الفلسطيني".

وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي النواب الإسرائيليين، أي 80 من أصل 120 نائبا، على أي قرار بالتنازل عن الأراضي التي تعتبرها إسرائيل جزءا من مدينة القدس التي أعلنتها عاصمة أبدية لها.

وكان قرار ترامب في السادس من كانون الأول/ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أثار غضب الفلسطينيين الذين يريدون جعل شطرها الشرقي العربي المحتل عاصمة لدولتهم المنشودة.

وبعد أيام على هذا القرار، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يستقبل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في إطار جولة كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر وأرجئت في نهاية المطاف إلى منتصف كانون الثاني/يناير.

وقالت إليسا فرح الناطقة باسم بنس إن تفاصيل هذه الزيارة ستعلن "في الأيام المقبلة".

واحتلت إسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمته في 1967 ثم أعلنت في 1980 القدس بشطريها "عاصمة موحدة وأبدية" لها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 03/01/2018