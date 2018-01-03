عشرات الآلاف يتظاهرون في عدد من المدن الإيرانية دعما للنظام بعد مظاهرات احتجاجية

بث التلفزيون الحكومي في إيران الأربعاء لقطات لحشود كبيرة في عدد من المدن الإيرانية، خرجت للتعبير عن دعمها للنظام وإدانة "الاضطرابات"، بعد أيام من التحركات الاحتجاجية التي تخللتها أعمال عنف دامية. وعرض التلفزيون لقطات لمسيرات في الأحواز وكرمنشاه وغرغان وغيرها وهم يرددون هتافات مؤيدة لمرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي.

تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في عدد من المدن الإيرانية الاربعاء للتعبير عن دعمهم للنظام وإدانة "الإضطرابات"، حسب لقطات بثها التلفزيون الحكومي، بعد أيام من التحركات الاحتجاجية التي تخللتها أعمال عنف دامية في الأيام الأخيرة.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين "مثيري الشغب" وهم يرددون هتافات مؤيدة لمرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي وأخرى من بينها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل" و"الموت للمنافقين"، في إشارة إلى حركة مجاهدي خلق التي تتهمها السلطات الإيرانية بتأجيج أعمال العنف.

ويبث التلفزيون لقطات مباشرة لمسيرات خصوصا في الأحواز (جنوب غرب) وأراك (وسط) وإيلام (غرب) وكرمنشاه (غرب) وغرغان (غرب).

وتشهد إيران منذ أيام تظاهرات احتجاج على الصعوبات الاقتصادية وضد السلطة. وقتل 21 شخصا على الأقل في أعمال عنف منذ بداية هذه الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ديسمبر في مشهد (شمال شرق).

وتأتي تظاهرات صباح الأربعاء بعد ليلة هادئة في طهران التي شهدت تظاهرات صغيرة في الليالي الثلاث الماضية، كما ذكرت وسائل الإعلام ومسؤولون.

وقالت وكالة الأنباء القريبة من الإصلاحيين "إيلنا" في وقت متأخر الثلاثاء "لم تنشر أي معلومات عن مواجهات أو اعتقالات في طهران".

وذكر صحافيون من وكالة الأنباء الفرنسية أن الانتشار الأمني أقل وضوحا من الأيام السابقة.

في الوقت نفسه، ذكر الموقع الإلكتروني للتلفزيون الحكومي أن شخصين أطلقا النار في محافظة أصفهان على مركز للشرطة بالقرب من البلدية ومصرف في مدينة لينجان، لكن الحادث لم يسفر عن إصابات.

ومساء الاثنين، شهدت مدن عدة في منطقة أصفهان أعمال عنف أودت بحياة تسعة أشخاص.

وأعلنت السلطات توقيف عدد من "مثيري" الاضطرابات في مناطق مختلفة، وخصوصا كرج (غرب طهران) وكرمنشاه.

وتفيد أرقام نشرتها السلطات أن 450 شخصا أوقفوا في طهران منذ مساء السبت ومئات آخرين في المحافظات الأخرى.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 03/01/2018