تونس والإمارات يعلنان استئناف الرحلات الجوية لطيران الإمارات

أفادت وزارة الخارجية الإماراتية أنها تعتزم استئناف الرحلات الجوية مع تونس بعد تبادل للمعلومات الأمنية. من جهتها، أعلنت وزارة النقل التونسية أن شركة طيران الإمارات ستستأنف رحلاتها الجوية من وإلى تونس، كما أعلنت أن هذا القرار يأتي "إثر رفع إجراءات المنع في حق المواطنات التونسيات" بعد التوصل لاتفاق ملزم للشركة الإماراتية باحترام القوانين والمعاهدات الدولية.

أعلنت الإمارات الخميس أنها تعتزم استئناف الرحلات الجوية مع تونس بعد تبادل للمعلومات الأمنية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية ونشرته وكالة أنباء الإمارات إن القرار جاء "في ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي".

وأضاف البيان "في إطار دفع الأخطار والتهديدات التي يجب تلافيهما على أوسع مدى... وفي ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي قررت السلطات المختصة في دولة الإمارات عودة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه من قبل الظرف الطارئ".

وتابع البيان بالقول إن الإمارات "تثمن غاليا المعلومات التي أفاد بها الجانب التونسي وحرصه على تبديد كل دواعي القلق التي كانت لدى الناقلات الوطنية لدولة الإمارات".

تونس تعلن استئناف رحلات شركة طيران الإمارات

من جهتها، أعلنت وزارة النقل التونسية أن شركة طيران الإمارات ستستأنف رحلاتها الجوية من وإلى تونس.

وأوضحت الوزارة في صفحتها على فيس بوك أن هذا القرار يأتي "إثر رفع إجراءات المنع في حق المواطنات التونسيات (...) إثر التوصل إلى اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الإماراتية باحترام القوانين والمعاهدات الدولية".

وكانت تونس قررت في الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي تعليق رحلاتها من وإلى تونس ردا على إجراء استهدف سفر التونسيات على متن الرحلات المتوجهة إلى دولة الإمارات.

فرانس24/رويترز/أ ف ب

نشرت في : 04/01/2018