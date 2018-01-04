الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

"ترامب سهل على إسرائيل التهام الأراضي الفلسطينية"

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

دعوات لحوار هادئ في إيران

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

مخالفات وشكاوى في اليوم الأول من تطبيق القيمة المضافة في السعودية

للمزيد

رياضة 24

دوري أبطال أوروبا.. من سيطيح بريال مدريد صاحب اللقبين الأخيرين؟

للمزيد

رياضة 24

كأس العالم 2018.. معركة شديدة متوقعة بين الكبار والمنتخب الروسي بعيد عن المنافسة

للمزيد

ريبورتاج

العراق.. سعي للحفاظ على صناعة السجاد التقليدية التي تروي نقوشها تراث البلاد

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

ماذا يحمل العام 2018؟

للمزيد

ريبورتاج

الأردن.. صاحب محل حلويات سوري يحول واقع اللجوء المرير إلى نجاح

للمزيد

ريبورتاج

مطار في جزيرة القديسة هيلانا حيث قبر نابليون يعزز الآمال بانتعاش السياحة

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

تونس والإمارات يعلنان استئناف الرحلات الجوية لطيران الإمارات

© أ ف ب | صورة التقطت بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2017 تظهر طائرات طيران الإمارات على مدرج مطار دبي الدولي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/01/2018

أفادت وزارة الخارجية الإماراتية أنها تعتزم استئناف الرحلات الجوية مع تونس بعد تبادل للمعلومات الأمنية. من جهتها، أعلنت وزارة النقل التونسية أن شركة طيران الإمارات ستستأنف رحلاتها الجوية من وإلى تونس، كما أعلنت أن هذا القرار يأتي "إثر رفع إجراءات المنع في حق المواطنات التونسيات" بعد التوصل لاتفاق ملزم للشركة الإماراتية باحترام القوانين والمعاهدات الدولية.

أعلنت الإمارات الخميس أنها تعتزم استئناف الرحلات الجوية مع تونس بعد تبادل للمعلومات الأمنية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية ونشرته وكالة أنباء الإمارات إن القرار جاء "في ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي".

وأضاف البيان "في إطار دفع الأخطار والتهديدات التي يجب تلافيهما على أوسع مدى... وفي ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي قررت السلطات المختصة في دولة الإمارات عودة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه من قبل الظرف الطارئ".

وتابع البيان بالقول إن الإمارات "تثمن غاليا المعلومات التي أفاد بها الجانب التونسي وحرصه على تبديد كل دواعي القلق التي كانت لدى الناقلات الوطنية لدولة الإمارات".

تونس تعلن استئناف رحلات شركة طيران الإمارات

من جهتها، أعلنت وزارة النقل التونسية أن شركة طيران الإمارات ستستأنف رحلاتها الجوية من وإلى تونس.

وأوضحت الوزارة في صفحتها على فيس بوك أن هذا القرار يأتي "إثر رفع إجراءات المنع في حق المواطنات التونسيات (...) إثر التوصل إلى اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الإماراتية باحترام القوانين والمعاهدات الدولية".

وكانت تونس قررت في الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي تعليق رحلاتها من وإلى تونس ردا على إجراء استهدف سفر التونسيات على متن الرحلات المتوجهة إلى دولة الإمارات.

فرانس24/رويترز/أ ف ب

نشرت في : 04/01/2018

  • طيران الإمارات

    جدل بين تونس وأبو ظبي: لماذا أرادت الإمارات منع تونسيات من السفر إلى دبي؟

    للمزيد

  • الإمارات العربية المتحدة-تونس

    الحكومة الإماراتية تعلن أن تأخير سفر التونسيات كان بسبب "معلومة أمنية"

    للمزيد

  • طيران الإمارات

    تونس تطالب "طيران الإمارات" برفع الحظر على سفر التونسيات على متن رحلاتها

    للمزيد

تعليق

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي