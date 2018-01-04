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الشرق الأوسط

روسيا تنفي تدمير سبع طائرات لها في قصف للمعارضة السورية على قاعدة حميميم

© أ ف ب / أرشيف | الرئيس السوري بشار الأسد يركب طائرة روسية خلال زيارة لقاعدة حميميم العسكرية الروسية قرب اللاذقية 27 حزيران/يونيو 2017

فيديو فاطمة الزهراء عبقري

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/01/2018

نفت وزارة الدفاع الروسية تقريرا نشرته صحيفة "كومرسانت" اليومية الروسية تحدثت فيه عن تدمير سبع طائرات روسية على الأقل في قصف للمعارضة السورية على قاعدة حميميم الجوية ليل 31 كانون الأول/ديسمبر. وذكرت الوزارة أن المجموعة الجوية الروسية في سوريا "جاهزة للقتال".

أفادت وكالة تاس للأنباء أن وزارة الدفاع الروسية نفت الخميس (4 يناير/ كانون الثاني) تقريرا لصحيفة "كوميرسانت" عن تدمير سبع طائرات روسية في هجوم شنه مسلحون من المعارضة السورية على قاعدة حميميم يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت صحيفة "كوميرسانت" اليومية على موقعها نقلا عن مصدرين "عسكريين-دبلوماسيين" مساء أمس الأربعاء (3 يناير/كانون الثاني) إن القصف دمر ما لا يقل عن أربع قاذفات من طراز سوخوي-24 ومقاتلتين من طراز سوخوي-35 إس وطائرة نقل أنتونوف-72 فضلا عن مستودع ذخيرة.

وذكر التقرير، أن سبع طائرات روسية على الأقل دمرت عندما أطلق مسلحون من المعارضة قذائف على قاعدة حميميم الجوية السورية في 31 كانون الأول/ديسمبر، في أكبر خسارة تتكبدها روسيا في العتاد العسكري منذ بدأت حملة الضربات الجوية بسوريا في خريف 2015، وأصيب أكثر من عشرة عسكريين في الهجوم الذي نفذه "إسلاميون متطرفون".

وأضافت تاس نقلا عن الوزارة "تقرير كوميرسانت عن دمار فعلي مزعوم لسبع طائرات حربية روسية في قاعدة حميميم الجوية ملفق". وذكرت الوزارة أن المجموعة الجوية الروسية في سوريا "جاهزة للقتال".

وبدأت روسيا الشهر الماضي تأسيس وجود دائم في قاعدة حميميم وقاعدة بحرية في طرطوس برغم أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بخفض "كبير" في عدد القوات في سوريا بعدما أعلن أن مهمتهم اكتملت إلى حد بعيد.

 

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 04/01/2018

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