السعودية تعترض صاروخا حوثيا جديدا وتعتبره مؤشرا على استمرار "التورط الإيراني"

أعلن الحوثيين الجمعة أنهم أطلقوا صاروخا استهداف معسكر قوة الواجب للجيش السعودي في مدينة نجران، التي تقع على الحدود مع اليمن. كما أعلنت السعودية عن اعتراض دفاعاتها الجوية للصاروخ فوق نجران. واعتبرت قيادة التحالف أن إطلاق صاروخ بالستي جديد من اليمن باتجاه الأراضي السعودية "يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية".

اعترضت السعودية الجمعة صاروخا بالستيا فوق منطقة نجران الواقعة في جنوب غرب البلاد والمتاخمة للحدود اليمنية، بعد ساعات على إعلان الحوثيين في اليمن إطلاق صاروخ في اتجاه المملكة.

وأعلن الحوثيون صباح الجمعة إطلاق الصاروخ عبر قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لهم. وأوضحت "المسيرة" في تغريدة على تويتر أن "الصاروخ الذي تمت تجربته استهدف معسكر قوة الواجب للجيش السعودي في نجران".

قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين تعلن إطلاق صاروخ على السعودية القوة الصاروخية تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي استهدف العمق السعوديhttps://t.co/a4FGnRuuWW قناة المسيرة (@almasirah) January 5, 2018

وأكدت قناة "الإخبارية" السعودية في حسابها على "تويتر" أن "قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا بالستيا فوق نجران"، بدون أن تضيف أي تفاصيل.

واعتبر التحالف بقيادة السعودية في بيان أصدره الجمعة أن إطلاق صاروخ بالستي جديد من اليمن في اتجاه الأراضي السعودية "يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية".

قناة "الإخبارية" السعودية تقول إن قوات الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ البالستي عاجل | قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً باليستياً فوق #نجران. #الإخبارية قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 5, 2018

وطالب المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي المجتمع الدولي "باتخاذ خطوات أكثر جدية وفعالية لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستية والأسلحة" إلى الحوثيين في اليمن.

وهو ثالث صاروخ يطلقه الحوثيون باتجاه السعودية منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

واعترضت السعودية الصاروخ الأول في تشرين الثاني/نوفمبر، والثاني في كانون الأول/ديسمبر فوق العاصمة الرياض. وقد استهدف أحدهما المطار الدولي والثاني قصر اليمامة، المقر الرسمي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ومنذ آذار/مارس 2015، ينفذ تحالف بقيادة السعودية غارات جوية مكثفة في اليمن، دعما للرئيس عبدربه منصور هادي الذي طرده الحوثيون من صنعاء بعد استيلائهم على العاصمة في أيلول/سبتمبر 2014 ومناطق واسعة من البلاد.

وقتل أكثر من 8750 شخصا في هذه الحرب منذ بدء التدخل السعودي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 05/01/2018