الملك السعودي يأمر بصرف "بدل غلاء معيشة" في مواجهة ارتفاع الأسعار

أعلنت السعودية السبت عن صدور أمر ملكي يأمر بصرف بدل غلاء معيشة شهري للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وذلك بعد أن ضاعفت المملكة أسعار البنزين وفرضت ضريبة القيمة المضافة بدءا من العام الجديد. وأمر الملك أيضا بصرف مكافأة للعسكريين على خطوط المواجهة مع اليمن. وتتخذ السعودية إجراءات وإصلاحات لإعادة هيكلة الاقتصاد والتوقف عن الاعتماد على عائدات النفط فقط.

أصدر الملك سلمان مرسوما ملكيا نشرته وسائل الإعلام الرسمية السبت، أمر فيه صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال (267 دولارا) للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة تعويضا عن زيادة تكاليف المعيشة بعد أن رفعت الحكومة أسعار البنزين المحلية وفرضت ضريبة القيمة المضافة.

كذلك أمر الملك أيضا بصرف مكافأة خمسة آلاف ريال للعسكريين على خطوط المواجهة مع اليمن حيث تخوض السعودية حربا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

كانت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، قد ضاعفت تقريبا أسعار البنزين يوم الاثنين في إطار مبادرة إصلاح واسعة تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد. وبدأ في نفس اليوم سريان ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.

وجاء في الأمر الملكي أن العلاوات الجديدة تأتي في إطار إدراك ما "سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، ورغبة منا في التخفيف على أبنائنا وبناتنا".

ونص الأمر الملكي على أن "تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص".

وستتحمل الدولة أيضا ضريبة القيمة المضافة "عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال (226660 دولارا) من سعر شراء المسكن الأول للمواطن".

كما تتضمن الأمر "إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال، وذلك لمدة سنة".

واشتمل كذلك على "إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ خمس مئة ريال لمدة سنة" مع عدم الجمع بين هذا البدل وذلك الوارد في البند السابق.

كما نص الأمر الملكي على "زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة".

ولم يكشف الأمر الملكي عن التكلفة الإجمالية للعلاوات والبدلات الجديدة، وإن بدت أقل بوضوح من علاوات سبق وأن منحها ملوك السعودية ومن ثم لا يرجح أن يكون لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي أو على العجز في موازنة المملكة.

فرانس24/رويترز

نشرت في : 06/01/2018