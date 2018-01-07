رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة

قرر رئيس وزراء مصر السابق أحمد شفيق عدم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة والمزمع تنظيمها السنة الجارية 2018. وقال في تغريدة نشرها الأحد على حسابه الرسمي في موقع تويتر "رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة".

أعلن رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق الأحد أنه قرر عدم الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجري هذا العام.

وقال في حسابه على تويتر "كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن الحبيب أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقدرا أن غيابي لفترة زادت عن الخمس سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض وطننا من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب".

وأضاف "رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة ولذلك فقد قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018".

الحساب الرسمي لرئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق على تويتر بياني الى شعب مصر العظيم، بشأن قراري عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. pic.twitter.com/snxpnEUiFK أحمد شفيق (@AhmedShafikEG) 7 janvier 2018

وكان شفيق، وهو قائد سابق للقوات الجوية، قد خسر انتخابات2012 أمام الرئيس السابق محمد مرسي الذي عزله الجيش في العام التالي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وعاد شفيق إلى مصر من الإمارات العربية المتحدة في كانون الأول/ديسمبر بعد أن أعلن اعتزامه الترشح وهو ما أثار عاصفة انتقادات له في وسائل الإعلام المملوكة أو الموالية للدولة كما أثار تكهنات بأن السلطات تحتجزه في فندق بالقاهرة.

رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق يعلن عدم ترشحه للرئاسيات المقبلة

وستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي غدا الاثنين الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة التي يرجح أن تجرى في نيسان/أبريل.

وانتخب السيسي في 2014 ويرجح على نطاق واسع أن يحاول الفوز بفترة رئاسية ثانية وأخيرة. وتنتهي فترة رئاسته الحالية في أوائل حزيران/ يونيو المقبل.

وينص الدستور على شغل المنصب فترتين كل منهما أربع سنوات بحد أقصى.

وأعلن المحامي الحقوقي البارز خالد علي نيته الترشح هذا العام. وكان قد خاض الجولة الأولى من انتخابات 2012 وحل في مركز متأخر بحصوله على نحو مئة ألف صوت.

فرانس24/رويترز

نشرت في : 07/01/2018