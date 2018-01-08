للمرة الأولى في السعودية.. ملاعب رياضية تستقبل النساء على مدرجاتها الجمعة

في سابقة هي الأولى من نوعها في السعودية، تستعد ملاعب رياضية الجمعة لاستقبال النساء على مدرجاتها لمتابعة مباريات كرة القدم، وذلك تطبيقا لقرار السلطات السعودية رفع الحظر عن دخول النساء إلى ثلاثة ملاعب رياضية في الرياض وجدة والدمام بدءا من مطلع عام 2018.

للمرة الأولى في السعودية، تبدأ ملاعب رياضية الجمعة المقبل تطبيق قرار السماح للنساء بالدخول إليها لمشاهدة مباريات كرة القدم، في الوقت التي تشهد فيه المملكة بوادر انفتاح اجتماعي كان آخرها قرار السماح للنساء بقيادة السيارات.

وأعلنت السلطات السعودية في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور مباريات في ثلاثة ملاعب بدءا من مطلع عام 2018.

ثلاث مباريات في ثلاثة ملاعب

وحددت السلطات ثلاث مباريات ضمن دوري المحترفين في ثلاثة ملاعب يمكن للنساء متابعتها من على المدرجات هذا الشهر، بحسب بيان صادر عن وزارة الإعلام السعودية الاثنين وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الفرنسية.

وأول مباراة يمكن للنساء السعوديات مشاهدتها ستجمع فريقي الأهلي والباطن الجمعة في جدة، تليها مباراة بين فريقي الهلال والاتحاد السبت، ثم مباراة بين فريقي الاتفاق والفيصلي في 18 كانون الثاني/يناير.

واختارت السلطات "استاد الملك فهد" في الرياض، و"مدينة الملك عبدالله" في جدة، و"ملعب الأمير محمد بن فهد" في الدمام، لتكون أول الملاعب التي تتابع فيها النساء منافسات رياضية.

وتمنع السعودية الاختلاط بين النساء والرجال في الأماكن العامة. وسمح للنساء بدخول ملعب لكرة القدم في الرياض في أيلول/سبتمبر الماضي للمرة الأولى حيث حضرن احتفالا بمناسبة العيد الوطني.

وتفرض السعودية بعض القيود الأكثر قسوة على النساء في العالم. لكن الحكومة تعمل على تخفيفها ضمن خطة اقتصادية اجتماعية تحت مسمى "رؤية 2030" طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016.

في 26 أيلول/سبتمبر، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا سمح للمرة الأولى بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات. ومن المفترض أن يبدأ تطبيق القرار في حزيران/يونيو 2018.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 08/01/2018