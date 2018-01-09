ظريف يبحث عن الدعم الأوروبي وسط مخاوف من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

يقوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس بزيارة للاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا. ويناقش الوزراء سبل الحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران. وتتزايد المخاوف والتكهنات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق الذي يرى أنه لا ينسجم مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

أعلن الاتحاد الأوروبي ليل الاثنين الثلاثاء أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيجري في بروكسل الخميس مباحثات مع نظرائه الفرنسي والألماني والبريطاني تتناول سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

ويأتي الاجتماع بين ظريف الذي سبق وأن أعلنت طهران إنه سيتوجه هذا الأسبوع إلى أوروبا، ونظرائه الأوروبيين في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من إقدام الولايات المتحدة في غضون أيام على نقض الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع مجموعة الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) في تموز/يوليو 2015 ونص على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل كبحها لبرنامجها النووي.

محمد جواد ظريف على تويتر ردا على خطاب ترامب Everyone knew Trump’s friendship was for sale to the highest bidder. We now know that his geography is too. 2/ Javad Zarif (@JZarif) 13 octobre 2017 الجميع يعلم أن صداقة دونالد ترامب معروضة لمن يدفع أكثر، والآن نعلم أن نفس الأمر ينطبق على جغرافيته أيضا

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الممثلة العليا لسياسته الخارجية فيديريكا موغيريني "ستعقد اجتماعا مع وزراء خارجية دول مجموعة إي 3 --فرنسا، جان-ايف لودريان، ألمانيا، سيغمار غابرييل، بريطانيا، بوريس جونسون-- ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يوم الخميس 11 كانون الثاني/يناير في بروكسل".

وأضاف البيان أن "الاجتماع سيعقد في إطار العمل الجاري لضمان التنفيذ الكامل والمستمر لخطة العمل الشاملة المشتركة"، الاسم الرسمي للاتفاق النووي الإيراني.

ويأتي الإعلان عن هذا الاجتماع بعيد ساعات من دعوة نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المجتمع الدولي إلى الاستعداد لانسحاب محتمل للولايات المتحدة من الاتفاق التاريخي الذي كرّس عودة بلاده إلى الساحة الدولية.

وقال عراقجي "على المجتمع الدولي أن يستعد لانسحاب أمريكي محتمل من الاتفاق النووي مع إيران"، مشددا على أن "الرئيس الأمريكي يسعى منذ أكثر من عام بكل جهده للقضاء على الاتفاق النووي".

وأضاف "نحن في إيران مستعدون لكافة الاحتمالات. سيكون المجتمع الدولي الخاسر الأكبر وكذلك منطقتنا، جراء خسارة تجربة ناجحة على الساحة الدولية (...) منطقتنا لن تكون أكثر أمنا بدون الاتفاق النووي".

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والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أشد معارضي الاتفاق النووي، الذي تعتبره الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما إنجازا لسياستها الخارجية.

وكان ترامب أعلن في تشرين الأول/أكتوبر رفضه الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق النووي، لكنه بالمقابل لم يُعد العمل بالعقوبات الأمريكية عليها كما لم يلغ الاتفاق، مفضلا إحالة الملف إلى الكونغرس لمعالجة "العديد من نقاط الضعف العميقة في الاتفاق". وتنتهي مهلة الإبقاء على رفع العقوبات عن إيران يوم الجمعة المقبل.

ويفرض القانون الأمريكي على الرئيس أن يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما إذا كانت إيران تحترم الاتفاق وما إذا كان هذا النص متوافقا مع المصلحة القومية الأمريكية.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 09/01/2018