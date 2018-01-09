الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حدث اليوم

تونس: الحكومة أمام امتحان الاحتجاجات

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

"احتجاجات الرغيف" تتمدد في تونس والسودان!!

للمزيد

وجها لوجه

تونس - احتجاجات ضد غلاء الـمعيشة.. بين الـمطالب الاجتماعية والحسابات الحزبية

للمزيد

النقاش

الصين - فرنسا: هل يروض الحصان الفرنسي التنين الصيني؟

للمزيد

حدث اليوم

الصراع الاسرائيلي الفلسطيني: من حول عهد التميمي إلى أيقونة؟

للمزيد

ريبورتاج

تضارب في أعداد اللاجئين السوريين في لبنان

للمزيد

رياضة 24

الدوري الإسباني.. برشلونة يكسر رقم ريال مدريد ويصبح الأكثر إنفاقا في التاريخ

للمزيد

رياضة 24

محمد صلاح.. مسؤولية كبيرة مع المنتخب المصري في مونديال روسيا 2018

للمزيد

وقفة مع الحدث

ماذا تريد فرنسا من التنين الأصفر؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

تركيا تغير اسم شارع سفارة الإمارات بأنقرة إلى فخر الدين باشا

© أ ف ب | الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة في السابع من كانون الثاني/يناير 2018 داخل كنيسة في إسطنبول

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/01/2018

صرح رئيس بلدية العاصمة التركية أنقرة الاثنين، مصطفى تونا بأن الشارع الذي تقع فيه سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة قد تغير اسمه إلى "جادة المدافع عن المدينة، شارع فخر الدين باشا". وفخر الدين باشا قائد عثماني في الحرب العالمية الأولى، كان يدافع عن المدينة المنورة في الجزيرة العربية، وأعاد وزير الخارجية الإماراتي نشر تغريدة تتهمه بنهب وسرقة المدينة المنورة عوضا عن الدفاع عنها.

أعلنت بلدية أنقرة الاثنين أنها أطلقت اسم فخرالدين باشا على الشارع الذي يقع فيه مقر سفارة دولة الإمارات في العاصمة التركية، نسبة إلى قائد عثماني بات في خضم جدال بين البلدين.

وقال رئيس بلدية أنقرة مصطفى تونا في تغريدة كتبها في ختام أول اجتماع للمجلس البلدي للعاصمة هذا العام "إن الشارع رقم 613 بات يحمل اسم شارع فخرالدين باشا".

وبدأ التداول باسم هذا القائد العثماني الشهر الماضي عندما أعاد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان بث تغريدة تهاجم فخرالدين باشا الذي كان متمركزا في المدينة المنورة خلال الحرب العالمية الأولى.

وتبين أن كاتب التغريدة هو طبيب أسنان عراقي مقيم في ألمانيا، اتهم الضابط العثماني بأنه "ارتكب جريمة بحق شعب المدينة وسرق أموال" سكانها، كما اتهمه بطرد قسم من السكان إلى سوريا وإسطنبول على متن القطارات.

وأثارت هذه التغريدة التي أعاد الوزير الإماراتي نشرها، غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصف الوزير الإماراتي بأنه "قليل الأدب". وتم استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية.

والمعروف أن العلاقة بين البلدين تشهد توترا خصوصا بسبب وقوف تركيا إلى جانب قطر في النزاع بينها وبين عدد من دول المنطقة.

وأضاف رئيس بلدية أنقرة أن "الجادة التي تحمل الرقم 609" المجاورة لمقر سفارة دولة الإمارات قد تغير اسمها أيضا الاثنين وبات "جادة المدافع عن المدينة" في إشارة أيضا إلى القائد العثماني نفسه.

وختم رئيس بلدية أنقرة تغريدته بالقول "ابتداء من اليوم بات العنوان البريدي لسفارة الإمارات ’جادة المدافع عن المدينة، شارع فخر الدين باشا‘ (...) تهانينا".

 

 

فرانس 24/ أ ف ب

 

نشرت في : 09/01/2018

  • تركيا - قطر

    وزير خارجية تركيا يؤكد من الكويت أن أنقرة تعمل لمنع التصعيد في الأزمة الخليجية

    للمزيد

  • تركيا

    تركيا: سجال حاد خلال جلسة محاكمة صحافيي "جمهورييت" المعارضة

    للمزيد

  • تركيا

    تركيا تفصل 2756 موظفا لارتباطهم بجماعات وكيانات "إرهابية"

    للمزيد

تعليق

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي