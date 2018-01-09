تركيا تغير اسم شارع سفارة الإمارات بأنقرة إلى فخر الدين باشا

صرح رئيس بلدية العاصمة التركية أنقرة الاثنين، مصطفى تونا بأن الشارع الذي تقع فيه سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة قد تغير اسمه إلى "جادة المدافع عن المدينة، شارع فخر الدين باشا". وفخر الدين باشا قائد عثماني في الحرب العالمية الأولى، كان يدافع عن المدينة المنورة في الجزيرة العربية، وأعاد وزير الخارجية الإماراتي نشر تغريدة تتهمه بنهب وسرقة المدينة المنورة عوضا عن الدفاع عنها.

أعلنت بلدية أنقرة الاثنين أنها أطلقت اسم فخرالدين باشا على الشارع الذي يقع فيه مقر سفارة دولة الإمارات في العاصمة التركية، نسبة إلى قائد عثماني بات في خضم جدال بين البلدين.

وقال رئيس بلدية أنقرة مصطفى تونا في تغريدة كتبها في ختام أول اجتماع للمجلس البلدي للعاصمة هذا العام "إن الشارع رقم 613 بات يحمل اسم شارع فخرالدين باشا".

وبدأ التداول باسم هذا القائد العثماني الشهر الماضي عندما أعاد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان بث تغريدة تهاجم فخرالدين باشا الذي كان متمركزا في المدينة المنورة خلال الحرب العالمية الأولى.

وتبين أن كاتب التغريدة هو طبيب أسنان عراقي مقيم في ألمانيا، اتهم الضابط العثماني بأنه "ارتكب جريمة بحق شعب المدينة وسرق أموال" سكانها، كما اتهمه بطرد قسم من السكان إلى سوريا وإسطنبول على متن القطارات.

وأثارت هذه التغريدة التي أعاد الوزير الإماراتي نشرها، غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصف الوزير الإماراتي بأنه "قليل الأدب". وتم استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية.

والمعروف أن العلاقة بين البلدين تشهد توترا خصوصا بسبب وقوف تركيا إلى جانب قطر في النزاع بينها وبين عدد من دول المنطقة.

وأضاف رئيس بلدية أنقرة أن "الجادة التي تحمل الرقم 609" المجاورة لمقر سفارة دولة الإمارات قد تغير اسمها أيضا الاثنين وبات "جادة المدافع عن المدينة" في إشارة أيضا إلى القائد العثماني نفسه.

وختم رئيس بلدية أنقرة تغريدته بالقول "ابتداء من اليوم بات العنوان البريدي لسفارة الإمارات ’جادة المدافع عن المدينة، شارع فخر الدين باشا‘ (...) تهانينا".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 09/01/2018