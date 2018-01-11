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الشرق الأوسط

مقتل فتى فلسطيني في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 | فلسطينيون يرددون هتافات خلال صدامات مع جنود إسرائيليين عند السياج الحدودي لقطاع غزة شرق مدينة غزة في 29 كانون الأول/ديسمبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/01/2018

قتل فتى فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت مساء الخميس شرق مخيم البريج في وسط قطاع غزة قرب الحدود مع الدولة العبرية، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات اندلعت الخميس شرق مخيم البريج في وسط قطاع غزة.

وأكد أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة "استشهد أمير أبو مساعد وعمره 16عاما برصاصة في الصدر أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج"، لافتا إلى أن ثلاثة آخرين أصيبوا بالرصاص الحي ونقلوا إلى مستشفى "شهداء الأقصى" القريب من المخيم لتلقي العلاج.

وأوضح القدرة أن حالة المصابين الثلاثة "متوسطة".

وأفاد شاهد أن أبو مساعد أصيب برصاصة في الصدر و"بقي لأكثر من عشرين دقيقة ينزف في المكان" قبل أن ينقله صبية إلى سيارة إسعاف وصلت إلى المكان.

وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي في اتجاه عدد من الصبية والشبان تجمعوا قرب المنطقة الحدودية شرق البريج ورشقوا الجنود بالحجارة وأشعلوا إطارات السيارات قرب الحدود وفق شهود.

وتشهد المناطق الحدودية شرق وشمال قطاع غزة مواجهات متفرقة بين الجيش الإسرائيلي والمتظاهرين الفلسطينيين في إطار الاحتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أكثر من شهر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 11/01/2018

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