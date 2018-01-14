أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر يعلن "احتجازه" في الإمارات

قال الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر، والذي لعب دور الوساطة مع السعودية لحل أزمة الحجاج القطريين، في فيديو تم تداوله على الإنترنت، إنه "محتجز" في الإمارات. ولم يكن بالإمكان التثبت من صحة التسجيل كما تعذر الحصول على تعليق من مسؤولين إماراتيين.

أعلن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر، أنه "محتجز" في الإمارات بحسب ما نقلت وسائل إعلام اليوم الأحد، مع دخول الأزمة بين قطر وجاراتها شهرها الثامن.

وظهر الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني في آب/أغسطس كوسيط قطري على خط الأزمة، إلا أن الدوحة سرعان ما قللت من شأن لقاءاته مؤكدة أنه لم يكن مكلفا من الحكومة القطرية.

وفي تسجيل فيديو تم تداوله على شبكة الإنترنت وبثته قناة الجزيرة التلفزيونية، ظهر الشيخ عبد الله بن علي جالسا على كرسي وهو يقول "أخاف أن يحصل لي مكروه ويلقون باللوم على قطر". مضيفا "أنا موجود الآن في أبوظبي، كنت ضيفا عند ولي عهد أبوظبي) الشيخ محمد( بن زايد آل نهيان".

حساب عبدالله بن حمد العذبة رئيس تحرير العرب في تويتر إن #إمارة_أبوظبي التي تمثل إمارة الصبيان بالمنطقة، مسؤولة قانونيا مسؤولية تامة عن سلامة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله آل ثاني، كما أن الحكومة في دولة #قطر ملزمة ببذل كل ما من شأنه تأمين سلامته بصفته مواطن قطري بغض النظر عما ارتكبه.

ما موقف SS والمخزوم والبقية؟#الأزمة_الخليجية pic.twitter.com/gmDfgqO7Ks عبدالله بن حمد العذبة 🇶🇦 (@A_AlAthbah) 14 janvier 2018

وتابع "الآن لم أعد في وضع ضيافة إنما في وضعية احتجاز (...) أريد أن أبلغكم أن قطر بريئة"، مضيفا "أنا في ضيافة الشيخ محمد وأي شيء يجري فهو مسؤول عنه".

ولم يكن بالإمكان التثبت من صحة التسجيل كما تعذر الحصول على تعليق من مسؤولين إمارتيين.

رئيس حساب مركز "هداية" الإماراتي لمكافحة التطرف العنيف علي رشاد النعيمي على تويتر أكد لي المصدر الموثوق ان الشيخ عبدالله بن علي آلِ ثاني حر في قرار مغادرته للامارات لأية وجهة يختارها و بامكانه المغادرة متى شاء د. علي النعيمي (@Dralnoaimi) 14 janvier 2018

وكتب رئيس مركز "هداية" الإماراتي لمكافحة التطرف العنيف علي رشاد النعيمي على تويتر أن الشيخ عبد الله بن علي "طلب الاستجارة بالإمارات حرصا على سلامته". وأضاف النعيمي أن مصدرا موثوقا به أكد له "أن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني حر في قرار مغادرته للإمارات لأي وجهة يختارها وبإمكانه المغادرة متى شاء".

وفي أول رد فعل قطري على تسجيل الفيديو، نقلت وسائل إعلام عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر قولها لوكالة الأنباء القطرية إن الدوحة تراقب الموقف من كثب.

وقالت المتحدثة إن قطر "تراقب الموقف من كثب، ولكن ونتيجة لانقطاع وسائل الاتصال كافة مع دولة الإمارات، فإنه من الصعب الجزم بخلفيات ما يحدث وتفاصيله". وأضافت أن "دولة قطر من حيث المبدأ، تقف مع حفظ الحقوق القانونية لأي فرد، ومن حق أسرته اللجوء لجميع السبل القانونية لحفظ حقوقه".

حساب لولوة راشد الخاطر للمتحدثة باسم وزارة خارجية قطر على تويتر تعلن دولة #قطر أنها تراقب الموقف عن كثب بشأن الفيديو الذي تناولته بعض وسائل الإعلام والذي كما يبدو يظهر فيه الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني متحدثا عن احتجازه.https://t.co/JvIwHQpA0F لولوة راشد الخاطر (@Lolwah_Alkhater) 14 janvier 2018

وكانت السعودية ودولة الإمارات والبحرين إضافة إلى مصر قطعت في الخامس من حزيران/يونيو علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهي اتهامات ترفضها الدوحة.

وفي آب/أغسطس الماضي استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام في جدة، الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني الذي قدم "وساطته لفتح منفذ سلوى الحدودي لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وشكل اللقاء أول استقبال سعودي معلن لوسيط قطري منذ قطع العلاقات بين الدولتين.

إلا أن الدوحة سرعان ما قللت من شأن هذا اللقاء، إذ أكدت أن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني لم يكن مكلفا من الحكومة القطرية، بل إنه في مهمة شخصية.

وينتمي الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني إلى أحد فروع العائلة الحاكمة في قطر، وهو فرع لا يزال يقيم علاقات جيدة مع دول الخليج إلا أن نفوذه تراجع بشكل كبير.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/01/2018