سوريا: وفاة منير درويش عضو "هيئة التفاوض" والمعارضة تتهم النظام باغتياله

توفي مساء السبت في دمشق الكاتب السوري منير درويش (80 عاما) وعضو "هيئة التفاوض" لقوى الثورة والمعارضة السورية ومؤسس "منصة القاهرة" إحدى حركات المعارضة التي يتسامح معها نظام الأسد. واتهمت المعارضة السورية النظام بالوقوف وراء مقتله وطالبت الجهات الدولية بالتدخل لإجراء تحقيق جنائي شفاف في الواقعة.

حملت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية السبت الحكومة السورية مسؤولية مقتل أحد أعضائها في حادث وقع في العاصمة دمشق لم تتضح ملابساته.

والكاتب منير درويش (80 سنة) مؤسس "منصة القاهرة" التي تعد من المعارضة التي "يتسامح" معها نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وانضم إلى هيئة التفاوض للمعارضة السورية في تشرين الثاني/نوفمبر لكنه بقي في دمشق.

وأعلنت هيئة التفاوض في بيان "ننعي للشعب السوري ولكل أحرار العالم استشهاد المناضل الكبير منير درويش (أبي مازن) عضو هيئة المفاوضات، إثر تعرضه لعملية دهس أمام منزله في مدينة دمشق مساء الجمعة ثم تلتها عملية تصفية متعمدة مساء أمس".

وأضافت الهيئة "نحمل نظام الاستبداد الأسدي دم الشهيد منير درويش" وطالبت "الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإجراء تحقيق جنائي شفاف بحادثة اغتيال الشهيد".

من جهته قال رئيس منصة القاهرة فراس الخالدي الموجود في العاصمة المصرية، إن أسباب وفاة درويش لا تزال غير واضحة. وقال إنه بعد الحادث "أجريت له عملية جراحية في الكاحل، وكان مقررا أن يغادر مستشفى المواساة السبت، ووضعه الصحي كان ممتازا وجيدا". وأضاف "لكن منتصف الليل اتصلوا للإبلاغ بأنه توفي" موضحا "لقد تبلغت من ابنه" خبر الوفاة.

وقال الخالدي إن درويش لم يغادر سوريا منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر رغم أن أبناءه وزوجته يقيمون في الخارج. وتابع "ألمح بوضوح أنه كانت هناك تهديدات. قال لي إن الوضع غير مريح". وتساءل "من له مصلحة في اغتياله سوى كل حاقد على سوريا، النظام على رأسهم؟".

من جهته عبّر موفد الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في بيان عن "صدمته وحزنه" لوفاة درويش، داعيا إلى "تحديد هوية الأشخاص المتورطين وتقديمهم إلى العدالة". وأضاف أن درويش "قاد المحادثات التقنية المشتركة لمنصة القاهرة في شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2017 بدرجة عالية من الخبرة والبراغماتية"، مشيدا "بمعرفته وتواضعه".

وأوقع النزاع في سوريا الذي اندلع في آذار/مارس 2011 إثر تظاهرات سلمية، أكثر من 340 ألف قتيل وتسبب بتشريد الملايين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/01/2018