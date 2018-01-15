الدوحة تنفي اتهامات أبو ظبي بـ"اعتراض" مقاتلات قطرية طائرة مدنية إماراتية

اتهمت أبوظبي مقاتلات قطرية الاثنين بـ"اعتراض" طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى البحرين، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل. من جانبها نفت قطر هذا الاتهام واعتبرته عار عن الصحة.

في تصعيد جديد في الأزمة الخليجية المتواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر، اتهمت أبوظبي مقاتلات قطرية الاثنين بـ"اعتراض" طائرة مدنية إماراتية كانت في طريقها إلى المنامة، واعتبرت أن هذا التطور يهدد سلامة الطيران المدني لكن دون أن تقدم تفاصيل إضافية أو تعرّف الأجواء التي وقع فيها الحادث.

من جهتها نفت الدوحة اعتراض مقاتلاتها طائرة مدنية إماراتية، معتبرة أن هذا الاتهام عار عن الصحة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر في حسابها على تويتر "تعلن دولة قطر أن ما صدر من أخبار متعلقة باعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية هو خبر عار عن الصحة تماما"، موضحة أنه "سيصدر في ذلك بيان مفصل".

مداخلة الصحافي والمحلل السياسي حسين جمال بشأن اتهام قطر باعتراض مقاتلاتها لطائرة إماراتية

واتهمت الهيئة الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية المقاتلات القطرية بتشكيل "تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني" وبخرق القوانين والاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن أبوظبي "ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني".

ويأتي الاتهام الإماراتي بعدما قالت قطر السبت إنها أبلغت الأمم المتحدة بأن طائرة عسكرية إماراتية كانت متجهة إلى البحرين انتهكت مجالها الجوي مطلع كانون الثاني/يناير الجاري، إثر حادث مماثل في كانون الأول/ديسمبر.

والعلاقات بين دولة الإمارات والبحرين والمملكة السعودية ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي بعدما اتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما نفته الإمارة مرارا.

وكانت الدول الأربع قد اتخذت لدى قطع علاقاتها مع قطر إجراءات عقابية بحقها في محاولة لتضييق الخناق عليها تجاريا اقتصاديا، وبينها منع الطائرات القطرية من عبور أجوائها.

وتؤشر الاتهامات المتبادلة حول سلامة الطيران وخرق الأجواء إلى تصعيد جديد في الأزمة.

وقالت هيئة الطيران الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة أثناء تحليقها في المسارات المعتادة"، مضيفة أن الحادث وقع الاثنين.

ولم تقدم الهيئة تفاصيل إضافية حول طبيعة اعتراض الطائرة، أو الشركة المالكة لها، أو الأجواء التي شهدها الحادث، لكنها شددت على أن الرحلة "اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة".

وتسيّر طائرات شركات "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" و"العربية" و"فلادبي" رحلات يومية إلى المنامة انطلاقا من المطارات الإماراتية.

والسبت أعلنت الدوحة انها أبلغت الأمم المتحدة بأن طائرة عسكرية إماراتية انتهكت مجالها في الثالث من كانون الثاني/يناير عندما كانت في طريقها إلى المنامة. كما تحدثت عن قيام طائرة حربية مقاتلة إماراتية أخرى بإختراق مجالها الجوي في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ونفى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش الجمعة الاتهام القطري معتبرا أن هذه "الشكوى بشأن انتهاك الإمارات مجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة ونعمل على الرد عليها رسميا بالأدلة والقرائن". وتابع أن "ما نراه تصعيدي وغير مبرر".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/01/2018