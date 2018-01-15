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الشرق الأوسط

العراق: سقوط قتلى في هجومين انتحاريين وسط بغداد

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/01/2018

قتل 26 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح الاثنين في هجومين انتحاريين في بغداد، في ثاني اعتداء يستهدف العاصمة العراقية خلال يومين.

أكد مسؤول في وزارة الصحة العراقية مقتل 26 شخصا على الأقل وإصابة عشرات بجروح الاثنين في هجوم مزدوج نفذه انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين في وسط بغداد. وهذا الاعتداء هو الثاني الذي يستهدف العاصمة العراقية في ظرف يومين.

وقال مدير عام صحة الرصافة (الجانب الشرقي لبغداد) عبد الغني الساعدي إن "26 شخصا قتلوا وأصيب تسعون آخرون بجروح". وكان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء سعد معن قد أشار إلى أن "الاعتداء المزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد (...) كان بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين".

وساحة الطيران مركز تجاري مهم في العاصمة وتعتبر نقطة تجمع للعمال المياومين الذي ينتظرون يوميا منذ الصباح الباكر للحصول على عمل. واستهدفت تلك المنطقة مرارا في السابق، بهجمات دامية.

وذكر مصور من وكالة الأنباء الفرنسية في المكان أن سيارات الإسعاف حضرت على الفور، فيما ضربت الشرطة طوقا أمنيا في محيط المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد نحو شهر من إعلان العراق "انتهاء الحرب" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

ومع ذلك، لا تزال خلايا للتنظيم المتطرف تنشط في مناطق شمال العاصمة العراقية، وقادرة على شن هجمات دامية.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/01/2018

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