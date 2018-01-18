واشنطن تنفي اعتزامها إنشاء "جيش" كردي بسوريا ويقتصر تدخلها على تدريب المقاتلين الأكراد

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأربعاء في بيان وجود أي نية لديها في إنشاء "جيش" كردي في سوريا. وأكدت أنها تقوم فقط بتدريب المقاتلين الأكراد لمواجهة الفارين من تنظيم "الدولة الإسلامية" ومنع عودتهم للأراضي التي كانوا يسيطرون عليها. واعترف البنتاغون بمشروعية المخاوف التركية من الوجود العسكري الكردي على الحدود مع سوريا وطمأن أنقرة بالتزام واشنطن بالشراكة الإستراتيجية معها.

أكد البنتاغون الأربعاء أن الولايات المتحدة تدرب حلفاءها الأكراد في "قوات سوريا الديمقراطية"، لكنه شدد على أنه لا يعتزم إنشاء "جيش" كردي في سوريا.

وقال البنتاغون في بيان إن "الولايات المتحدة تواصل تدريب قوات أمن محلية في سوريا" لكن "الأمر لا يتعلق بجيش جديد أو بقوة حرس حدود". وأوضح أن هذه القوات الأمنية تركز على مسائل الأمن الداخلي "من أجل منع مقاتلي ’الدولة الإسلامية‘ من مغادرة سوريا ومن أجل تحسين الأمن في المناطق المحررة". وأشار البنتاغون إلى أنه "حتى هذا اليوم (...) لم يعد تنظيم ’الدولة الإسلامية‘ إلى أي من الأراضي التي كان قد خسرها. لدينا النية كي يدوم" هذا الوضع.

وشدد البنتاغون على أن "مخاوف تركيا مشروعة"، قائلا "سنبقى شفافين بالكامل مع تركيا في ما يتعلق بجهودنا من أجل هزيمة تنظيم ’الدولة الإسلامية‘. وسنبقى ملتزمين حيال شريكتنا في حلف شمال الأطلسي وجهودها ضد الإرهاب".

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم ’الدولة الإسلامية‘ أعلن الأحد أنه يعمل على تشكيل قوة أمنية حدودية قوامها 30 ألف عنصر في شرق سوريا، ما استدعى إدانة حادة من جانب تركيا.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل ريان ديلون إنه مع تراجع حدة الهجوم على تنظيم ’الدولة الإسلامية‘، فإن التحالف بدأ مع حلفائه في ائتلاف "قوات سوريا الديمقراطية" بتحويل الاهتمام إلى حماية الحدود السورية. وقال ديلون "الهدف النهائي تشكيل قوة تضم في النهاية 30 ألفا تقريبا"، نحو نصفهم سيكونون مقاتلين من "قوات سوريا الديمقراطية" يعاد تدريبهم.

وتمكنت "قوات سوريا الديمقراطية" من طرد تنظيم ’الدولة الإسلامية‘ من مناطق واسعة في شمال شرق سوريا، بدعم من غارات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي أمدها أيضا بالعتاد والسلاح. ويسيطر عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" من الأكراد والعرب الآن على مناطق تحاذي تركيا شمالا والعراق شرقا، كما تحاذي مناطق سيطرة القوات الحكومية السورية غربا.

وأنقرة معارض شرس "لقوات سوريا الديمقراطية"، علما بأن مكونها الرئيسي هو "وحدات حماية الشعب الكردية" التي تعتبرها تركيا جماعة "إرهابية". واستهدفت تركيا في العديد من الأحيان "وحدات حماية الشعب الكردية" في شمال سوريا.

وأوضح ديلون أن "قوات سوريا الديمقراطية" في شرق سوريا تنسق مع القوات العراقية عند الحدود لاستهداف أي "تحرك" محتمل لعناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" بين البلدين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/01/2018