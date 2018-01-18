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الشرق الأوسط

مصر-الانتخابات الرئاسية: الرئيس السيسي يقدم كشف حساب للشعب عن فترة رئاسته الأولى

© أ ف ب/أرشيف | الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/01/2018

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء في مؤتمر عن كشف حساب لما أنجزه خلال الفترة الرئاسية الأولى من حكمه. ووصف السيسي ما أنجز حتى الآن "بالطفرة غير المسبوقة... وبالرقم القياسي لأي دولة ناهضة". ومن المتوقع أن يرشح السيسي نفسه لفترة رئاسية ثانية ينتظر أن يفوز بها بسهولة في ظل غياب المنافسة الحقيقية وتفكك قوى المعارضة. وستجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بين 26 و28 مارس/آذار المقبل.

قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الأربعاء كشف حساب عما تم إنجازه في فترته الرئاسية الأولى واصفا ما تحقق على صعيد الاقتصاد "بالطفرة غير المسبوقة" حسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة.

وجاء في البيان نقلا عن السيسي الذي تولى منصبه في حزيران/يونيو 2014 "على مدار فترة مسؤوليتي حققنا طفرة غير مسبوقة فى مؤشرات التنمية الاقتصادية". ويأتي هذا المؤتمر وسط توقعات بأن يقوم السيسي بإعلان الترشح لدورة رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستنعقد في آذار/مارس المقبل.

ولن يجد السيسي صعوبة في الفوز بولاية ثانية وأخيرة حين يقرر الترشح للانتخابات إذ يخلو المشهد السياسي من منافس حقيقي له خصوصا مع تفكك قوى المعارضة ووجود خلافات كبيرة بينها ما يمنعها من تقديم مرشح واحد.

وقال السيسي في مؤتمر الأربعاء الذي عقد تحت اسم "حكاية وطن" وبثه التلفزيون الرسمي "لقد أنجزنا خلال أقل من 4 سنوات ونكاد ننتهي من إنشاء ما يقرب من 11 ألف مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد وهو رقم قياسي غير مسبوق لأي دولة ناهضة وتبلغ تكلفة هذه المشروعات نحو 2 تريليون جنيه". وتابع "كان لهذه المشروعات الأثر الأكبر فى اختفاء ظاهرة قوارب الموت التى كانت تحصد حياة المئات من زهرة شبابنا غرقا في رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط".

ومن ضمن المؤشرات التي استعرضها الرئيس المصري في كشف الحساب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 37 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار في 2014.

كذلك أشار إلى انخفاض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار منها 4 مليار دولار زيادة في الصادرات المصرية للخارج وانخفاض الواردات بمبلغ 16 مليار دولار. وأوضح السيسي أن معدلات البطالة انخفضت من 13,4% إلى 11,9%. كما أشار إلى إن معدلات التضخم انخفضت من 35% إلى 22% خلال الشهر الحالي.

وكان السيسي (65 عاما) صرح في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنه سيقدم كشف حساب "ثم نرى رد فعل الشعب".

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية هذا العام على مدى ثلاثة أيام من 26 وإلى 28 مارس/آذار. ومن المتوقع أن يترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة انتخابه والفوز في الدور الأول.

وانتخب السيسي، وهو قائد سابق للجيش، رئيسا العام 2014 بعد عام من قيادته الإطاحة بسلفه الإسلامي محمد مرسي وسط احتجاجات شعبية عارمة ضد حكمه الذي استمر عاما واحدا في 30 يونيو/حزيران العام 2013.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/01/2018

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